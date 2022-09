Si vous aimez l’horreur, vous allez adorer ces superbes podcasts Spotify

Spotify

Il existe plusieurs options de podcast sur la plate-forme Spotify, mais si vous recherchez spécifiquement des émissions d’horreur, nous vous en proposons ici certaines que vous ne pouvez pas manquer.

© GettySi vous aimez l’horreur, vous allez adorer ces superbes podcasts Spotify.

Au cours de la dernière décennie, il y a eu une révolution dans la façon dont les gens apprécient et se rapportent à leurs goûts et à la possibilité de les avoir tous à portée de main, grâce à un appareil. Actuellement, l’une des plateformes exposantes de ce qui précède est Spotify, où les abonnés peuvent profiter du service de plusieurs façons, en dehors de leur musique et de leurs artistes préférés. Nous parlons de podcasts, des programmes enregistrés qui peuvent être réalisés de différentes manières comme des programmes de radio conventionnels et créer un univers avec des histoires qui engagent les auditeurs, comme un livre audio. Il existe plusieurs titres qui suivent cette ligne, mais ici nous nous concentrerons sur ceux qui sont de l’horreur. Ce sont parmi les meilleurs!

+ Podcasts d’horreur sur Spotify

5- Légendes Légendaires

José Antonio Badía enquête et raconte des histoires de phénomènes paranormaux, de vrais crimes, d’événements historiques, de tueurs en série et plus encore, avec un sens de l’humour absurde et inhabituel caractéristique. Eduardo Espinosa et Mario López apportent une dose de sarcasme dans les histoires qui mêlent comédie et terreur dans le public.

4- Contes de la nuit

Depuis août 2020, ce podcast réinvente la radio classique avec des histoires, des contes et des légendes qui habitent les rues du Mexique et d’Amérique latine. Chaque semaine de nouveaux chapitres arrivent qui vous donneront la chair de poule dès leurs titres, comme « Un elfe rend visite à mon bébé tous les soirs » ou « Vérifiez sous votre lit avant de dormir ».

3- Mystères nocturnes

Oxlack Casro est un enquêteur sur les mystères et les phénomènes paranormaux au Mexique et à travers ce podcast, il explorera les endroits les plus énigmatiques du pays, qui peuvent contenir de sombres secrets. Le conducteur entre dans chaque site pour enregistrer ses expériences au format binaural pour tenter de détecter la présence de forces qui expliquent les mystères qui accompagnent certains lieux.

2- Histoires d’horreur

L’un des plus importants et celui qui fera sans aucun doute ramper votre peau. Ce projet numérique créé en 2015 est basé sur des expériences communautaires autour de situations paranormales. Le premier épisode date de 2019, intitulé « Profanadores », sur des personnes qui ont travaillé dans des cimetières et racontent leurs expériences.

1- Les terreurs nocturnes

Ce podcast espagnol, présenté par Emma Estrena et Silvia Ortiz, dispose de toutes les ressources sonores et de communication pour vous plonger dans chacun des épisodes. Vous y trouverez des histoires d’horreur et de mystère plus inhabituelles et réelles qui peuvent sembler inexplicables, mais qui vous empêcheront peut-être de dormir.

