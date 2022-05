Si vous aimez les Pixel 6 Pro, sachez qu’ils ont un très gros problème avec une solution très ancienne

in

Partager

Le Pixel 6 de Google ajoute un nouveau (et ennuyeux) problème à sa longue liste de « bugs », maintenant avec des arrêts soudains de l’écran qui ne peuvent être résolus qu’en redémarrant le terminal.

Quelle que soit la façon dont vous le regardez, le Google Pixel 6 les a regardés d’un œil borgne, et c’est parce que les derniers smartphones de l’usine de Mountain View ils ne finissent pas par présenter des problèmes à chacun plus ennuyeux pour leurs utilisateursen commençant par le lecteur d’empreintes digitales, puis des problèmes de réseau surprenants qui ont été résolus avec la mise à jour de janvier, ainsi que quelques Bugs plus, qui sont maintenant complétés par ces pannes sporadiques de l’écran dont certains se plaignent sur Reddit.

Il parait, le terminal ne s’éteint pas ou a un problèmecar les utilisateurs peuvent recevoir des réponses haptiques lors de l’ouverture de l’appareil photo avec des touchers ou des gestes, par exemple, bien que l’écran devient soudainement noir et il n’y a pas d’autre solution que l’ancien redémarrage.

Toutes les unités affectées par ce problème qui ont été signalées ont été mis à jour vers des versions stables d’Android 12et compte tenu de la nature des insecte ressemble à celui-ci pourrait être corrigé par une nouvelle mise à jour sans rien avoir à voir avec le matériel de l’appareil.

A cette hypothèse que les bornes ne sont pas défectueuses dans la partie physique, il permet de vérifier que aucun de ceux qui ont mis à jour vers Android 13 bêta ont souffert de ce problèmel’erreur devrait donc se trouver dans le micrologiciel et pourrait être corrigée avec la prochaine mise à jour publiée par Google.

À Mountain View, ils semblent travailler pour le résoudre via une mise à jour OTA, bien que les problèmes continus de leurs Pixel 6 et Pixel 6 Pro soient assez frustrants pour certains des appareils les plus haut de gamme signés par Google lui-même.

iFixit et Google s’associent pour que vous puissiez réparer vous-même votre mobile Pixel

Évidemment toutes les unités ne sont pas concernées et nous ne savons pas non plus si les applications ou les paramètres de l’utilisateur pourraient provoquer ces pannes sporadiques de l’écran, mais nous savons que ce n’est pas un cas isolé car la diffusion dans les communautés Internet est assez large.

même le partenaire Artem Russakovski depuis androidpolice.com a été « chanceux » d’avoir rencontré le problème de première main sur son Pixel 6 Pro, déclarant que dans la même semaine, il avait eu deux pannes d’écran même si le téléphone était encore complètement éveillé et allumé :

Le Pixel 6 Pro continue d’avoir des bugs absolument exaspérants. Pour la 2e fois cette semaine, l’écran s’est complètement éteint et s’est éteint. Cependant, le téléphone était 100% vivant. Je pouvais sentir la vibration du lancement de l’appareil photo avec le geste du double tapotement, mais l’écran était éteint. – Artem Russakovskii (@ArtemR) 29 avril 2022

D’après ce que nous avons lu dans les discussions Reddit et xda-developers, il semble que les méthodes éprouvées pour faire revivre le Pixel 6 avec les arrêts d’écran ont été multiples, de connecter le téléphone au chargeur, d’appuyer une ou plusieurs fois sur le bouton d’alimentation, de faire glisser le doigt sur l’écran, d’effectuer des gestes multi-touch dessus ou des actions similaires, bien que la seule option qui semble résoudre ce problème ennuyeux est la plus ancienne de toutesqui consiste à éteindre et rallumer le smartphone.

Et comment puis-je le redémarrer si je ne peux pas toucher l’écran lorsqu’il est éteint ? Eh bien, c’est simple, parce que appuyez simplement sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 30 secondes pour activer le réinitialiser forcé via le matériel.

Si vous avez un Pixel 6, vous devez savoir que vous n’êtes pas exempt de souffrir de ce problèmealors calme toi vous n’aurez pas à apporter le mobile à un service technique changer d’écran ou le jeter à la poubelle, même si les problèmes continus ne font que donner envie de le faire… Redémarrez et attendez la mise à jour de Google !

Ne vous y trompez pas, les Google Pixels ne sont pas des iPhones Android

Rubriques connexes: Portable

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂