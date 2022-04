Si vous aimez le golf et que vous avez de l’argent à dépenser, TAG Heuer a la smartwatch parfaite pour vous

Partager

Le nouveau Connected Calibre E4 Golf Edition de TAG Heuer est livré avec Wear OS et tout ce dont vous avez besoin pour devenir un caddie numérique parfait, avec des applications et des fonctionnalités spécifiques pour améliorer vos compétences de golf.

Nous avons une nouvelle montre intelligente dans le catalogue, et cette fois aussi un fabricant ‘Haut’ tout comme TAG Heuerqui vient de montrer au monde un nouveau caprice brillant pour les poches puissantes et les fans de golfégalement avec un nom pompeux si populaire sur le marché du luxe.

Il s’appelle TAG Heuer Connected Calibre E4 Édition Golf et les collègues de GizmoChina l’ont anticipé il y a quelques jours, évidemment avec design emblématique axé sur le sport et avec le plus prime attendu de toute montre du géant de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel, en Suisse, qui se targue de créer certaines des meilleures montres au monde.

Dans ce cas, nous parlons d’un autre modèle pour votre famille connecté, donc TAG Heuer va encore une fois miser sur Wear OS pour donner vie à une montre connectée créée pour aider les golfeurs et les amateurs à améliorer leurs compétences, avec de nouvelles applications spécifiques au golf et une interface de carte remaniée cela nous permettra de voir plus d’informations sur le terrain de jeu et nos cartes de performance.

Ces détails comprennent le distances au trou ou suivi automatique du couptout cela sur la version 2.0 du système d’exploitation des smartwatches de Google, qui nous savons que le fabricant suisse mettra à jour un jour au nouveau Wear OS 3.0.

TAG Heuer a pensé que c’était une bonne idée de créer une montre connectée inspirée du golf, peut-être l’un des sports les plus pratiqués parmi ses clients et que l’on peut désormais suivre directement depuis la montre… S’il nous reste 2 500 euros !

Non seulement cela, mais ce nouveau TAG Heuer Connected Calibre E4 Golf Edition intègre des bracelets mis à jour et un design attrayant avec des détails verts et sa couronne iconiqueainsi que deux boutons qui vous aideront à naviguer dans le logiciel personnalisé.

Parmi ces améliorations, nous verrons nouveaux cadrans sur le thème du golf ou une application pour partager des vidéos 3D de notre évolution dans le ‘vert’… Si même le bracelet de la série s’inspire des balles blanches classiques utilisées pour ce sport !

Dans la partie hardware nous verrons le dernier Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, avec une amélioration significative de 30% de la consommation d’énergie par rapport à la précédente TAG Heuer Connected, en ajoutant un altimètre et tout le nécessaire pour faire de cette montre le meilleur accessoire pour n’importe quel smartphone. En réalité, Il est 100% compatible avec les iPhone iOS et Apple. être comme un poisson dans l’eau dans l’univers où ce sera à son tour de s’installer.

Et enfin, peut-être la chose la moins importante pour la plupart d’entre nous, c’est que il vous en coûtera 2 650 dollars, soit environ 2 435 euroslors de sa mise sur le marché au cours de ce même mois d’avril.

C’est clair que pas beaucoup pourront l’acheter peu importe à quel point ils sont fanatiques de golf, mais bon, c’est le produit parfait pour devenez le caddie numérique qui peut se le permettre.

