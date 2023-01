Si vous aimez envoyer des audios WhatsApp, vous devez essayer cette nouvelle application

in

Cappuccino est une application gratuite qui vous permet de partager des notes vocales privées avec vos amis et votre famille.

Voici à quoi ressemble l’interface de Cappuccino pour Android

Les notes vocales sont devenues une forme de communication en soi et une bonne preuve en est que de nombreuses personnes les utiliser quotidiennement pour parler à leurs amis et à leur famille via des services de messagerie instantanée tels que WhatsApp ou Telegram.

Donc, si vous faites également partie de ceux qui envoient généralement beaucoup d’audios par WhatsApp, continuez à lire car nous sommes sûrs que Vous allez adorer l’application dont nous allons parler ensuite.

Cappuccino est l’application parfaite pour les fans de notes audio

Aujourd’hui, nous allons parler de Cappuccino, une application gratuite pour Android déjà téléchargée plus de 100 000 fois et a un score moyen de 4,5 sur 5 dans le Google Play Store.

Cappuccino est une application sociale différente, car elle vous permet de partager des histoires audio avec vos amis et votre famille, c’est-à-dire qu’elle vous permet de créer des podcasts privés que seules les personnes que vous voulez entendre.

La mécanique de cette appli est très simple : créez simplement un groupe avec vos amis, enregistrer un message audio, qui dans l’application s’appelle Bean, d’une durée maximale de 2 minutes et partagez-le dans le groupe.

Le lendemain matin, à 8 h, tous les membres de ce groupe recevront un avis de Cappuccino les informant qu’ils ont notes vocales en attente d’écoute.

Ainsi, lorsque cette notification arrive et que vous cliquez pour lire l’audio, une musique relaxante retentira, puis vous entendrez les messages vocaux de vos amis l’un derrière l’autre.

Mais plus qu’une succession de notes vocales, cet audio conjoint est un mélange de messages drôles, affectueux et réfléchis de vos amis et de votre famille.

le cappuccino est une application entièrement gratuite, sans publicité ni achats intégrésque vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons sous ces lignes.

Google Play Store | cappuccino

