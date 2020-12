Si vous aimez ‘Doom’, le mod appelé ‘Doom Zero’ qui comprend 32 nouveaux niveaux peut maintenant être apprécié sur consoles, mobiles et PC

L’année dernière a marqué le 25e anniversaire du légendaire « DOOM II », et un développeur nommé Christopher Golden a travaillé dur pour commémorer l’événement avec la sortie de « Doom Zero », une extension de l’original sous MS-DOS qui a permis profitez de nouveaux niveaux et jouez même en mode coopératif.

Maintenant cette extension est disponible pour les consoles, mobiles et PC à travers le nouveau menu avec prise en charge des «add-ons» pour les versions rééditées de «Doom» et «Doom II», donc si vous en avez, vous pouvez déjà profiter de ces nouveaux niveaux.

Des heures et des heures de plaisir garanti

Extension au format WAD Il a également ces 32 niveaux avec de nouveaux boss et sons, et comme l’expliquent les responsables de son développement, «ce n’est pas une version« allégée »et faible en calories de DOOM.

Il a été développé pour célébrer le 25e anniversaire de «DOOM II», et tout en maintenant la fidélité aux originaux, « DOOM Zero apporte ses propres idées à l’ancienne formule«De la création de nouveaux parcours aux défis auxquels même les joueurs les plus expérimentés pourraient avoir du mal.

Christopher Golden (DASI-I) a commenté dans une interview comment crée des mods pour DOOM depuis 2010, et ce «super add-on» lui a pris deux ans. Bien qu’il ait été initialement publié pour la version MS-DOS originale de «DOOM», il est maintenant jouable sur les téléphones mobiles et les consoles.

Dans le Wiki DOOM, il est possible de trouver plus d’informations sur cette version qui offrira sans aucun doute quelques heures de plaisir frénétique aux anciens et nouveaux joueurs de la saga, qui peuvent désormais en profiter sur plus de plateformes après la réédition de ‘Doom’ qui vous permet d’en profiter sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et les appareils mobiles Android et iOS.

Plus d’informations | Bethesda