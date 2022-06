Si une mère parfaite vous attrape, ces 2 autres émissions de Netflix seront votre perte

in

Si la série dramatique et à suspense a attiré votre attention, voici d’autres recommandations de la même plateforme de streaming. Connaissez les deux titres que vous devez ajouter à votre liste !

©NetflixUne mère parfaite, la mini-série qui triomphe en streaming.

Comme chaque mois Netflix renouvelle son contenu sur la plateforme de streaming. C’est ainsi que les nouvelles séries et films attirent l’attention des utilisateurs qui positionnent rapidement les meilleurs d’entre eux dans les tendances. Cette fois, le tour était une mère parfaiteune fiction de seulement quatre épisodes de 50 minutes dans lequel le drame, le crime et le suspense occupent le devant de la scène comme jamais auparavant.

De quoi s’agit-il? La nouvelle série Netflix met en scène une mère déterminée à révéler l’innocence de sa fille. Cependant, au cours de ce voyage, il finit par découvrir que la vérité blesse et que les limites entre victime et agresseur sont parfois confuses. Julie Gayet, Tomer Sisley et Eden Ducourant star dans ce titre. Mais si vous avez déjà apprécié ses chapitres, nous vous recommandons ici deux autres productions qui deviendront votre nouvelle chute.

+ 2 séries en tant que A Perfect Mother

– Le procès

Sorti en 2019 et avec une seule saison de huit épisodes, Le procès C’est l’une des fictions qui vous éblouiront après avoir vu une mère parfaite. Alessandro Fabbri a créé cette série avec Vittoria Puccini, Francesco Scianna et Camilla Filippi. L’histoire commence par le meurtre d’un adolescent qui bouleverse la vie de « un procureur lié à la victime, un avocat ambitieux et un suspect qui prétend être innocent”.

– Sûr

Si vous ne voulez pas vous séparer d’une série comme une mère parfaitela production que vous devez ajouter à votre liste Netflix s’intitule Sûr. Huit épisodes composent ce titre qui fait partie de la collection de Harlan Coben qui, à son tour, regroupe des hits comme Reste près de moi, pour toujours et à jamais, ne parle pas aux étrangers, l’innocent Soit Forêt à l’intérieur. Tous ont quelque chose en commun : ils sont traversés de mystère.

Sûr ne fait pas exception et, justement, allie suspense et histoire de famille. A cette occasion, un chirurgien qui pleure la mort de sa femme se retrouve face à un nouveau défi : la disparition de sa fille adolescente. C’est ainsi qu’au sein de son quartier aisé, il va commencer à révéler de sombres secrets sur ses voisins, son passé et son environnement, totalement inattendus.

