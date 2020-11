« Si tel était le cas, il ne serait même pas possible de commenter »: deux internautes sont renvoyés en jugement pour avoir critiqué une agence immobilière dans un forum

«Je trouve un peu dommage que des appartements avec ces prix et qui se vantent d’être parfaitement isolés de l’extérieur pour les économies d’énergie présentent ces problèmes», critiquait en 2018 un internaute sur le site nuevavecinos.com. Mais ce qui ressemblait à un commentaire de plaintes sans plus sur l’immobilier Valenor, a fini par être considéré par le tribunal d’instruction n ° 50 de Madrid comme un possible crime de préjudice grave pour des propos dénigrants présumés.

Le tribunal a traité non seulement l’auteur du commentaire, mais également le partenaire de l’utilisateur et copropriétaire de la maison malgré le fait qu’elle n’a même pas posté de messages.

David bravo, avocat spécialisé en droit informatique et défenseur des accusés, nous explique en quoi cette affaire représente une atteinte flagrante à la liberté d’expression. Une résolution qui illustre la facilité avec laquelle pour quelques simples commentaires dans un forum il est possible de finir par être traité.





En essai pour les messages non pris en compte

La racine du débat se trouve dans certains commentaires rédigés par le défendeur où il se plaignait des qualités d’une maison, ce que le promoteur immobilier jugeait dénigrant. Certains commentaires qui, comme le montrent les captures d’écran, font référence aux expériences d’autres propriétaires. Malgré cela, ils ont poursuivi à la fois contre lui et avec le copropriétaire de l’appartement.

Même s’ils avaient dit que les qualités de votre maison semblaient nulles, ce serait parfaitement légitime, mais la vérité est qu’ils ne l’ont pas dit. Il est clair que les commentaires ne font pas référence à VOTRE maison mais se limitent à commenter les mauvaises expériences rapportées par d’autres pic.twitter.com/5BWKbcVc7f – David Bravo (@dbravo) 16 novembre 2020

« Lorsque les deux clients sont venus témoigner, elle a dit qu’elle ne savait pas ce qu’elle faisait là-bas. Parce qu’elle n’avait pas posté sur le forum. Si vous voyez dans les captures d’écran, elles avaient toutes été écrites par un autre utilisateur. Le demandeur est allé dur et a dit; Avons-nous deux acheteurs? Eh bien, ils ont tous les deux écrit », explique Bravo.« Quand il est entré, il a dit qu’il les avait écrits. L’avocat adverse a commencé à lui poser des questions, modifiant la littéralité des commentaires. Mon client a dit; Montrez-moi, ça ne dit pas ça. »Le juge Esteban Vega Cuevas a semblé perdre patience, selon l’avocat.

«Nous sommes partis en pensant que cela était en cours de classement», explique Bravo. Mais ce qui ressemblait à une plainte sans plus tarder, a changé son résultat du jour au lendemain. « Je ne sais pas ce qui s’est passé qu’au lieu de déposer, il a appelé trois témoins. Trois sous-traitants de l’immobilier. Certains témoins qui ne valaient rien, car ils sont venus prouver que la maison était bien, ce qui n’a pas d’importance car il ne l’a jamais dit . Ils sont venus lire ce que nous avions déjà pu lire avec les captures d’écran« .

« Il y a eu une bagarre entre la partie adverse et moi. Ils ont appelé à une protection judiciaire efficace et à d’autres questions génériques. J’ai demandé le licenciement et proposé des arrestations. J’ai également mal perçu l’aptitude du premier jour. Le fait est que je pensais qu’il partait de déposer pour savoir comment il a été reçu et comment le juge l’a fait avec l’avocat. Mais non. Il a continué et a dit qu’il pourrait y avoir un crime », dit Bravo.

Dans l’ordonnance du juge, de seulement une page et demie, on voit comment aucune référence spécifique n’est faite à ce que disent les commentaires. «La loi oblige le juge à fixer les faits. Mais le juge se réfère simplement à des propos dénigrants. Je ne peux pas me défendre contre cela si ni les faits prouvés ne sont clairs« .

« J’ai demandé deux choses. Premièrement, l’annulation de l’ordonnance, en ne fixant pas les faits punissables. Ce n’est pas parce que le commentaire n’était pas comme ça, c’est qu’il ne me dit même pas quels sont ces commentaires. lisez les commentaires, car aucun d’entre eux ne fait référence à la maison où ils vivent », témoigne Bravo, qui espère que d’ici un mois il ne recevra pas de réponse à sa demande. « S’ils le rejettent, alors je ferais appel au tribunal provincial de Madrid et là-bas pour voir si je peux leur faire lire les commentaires« .

«La seule fois où les clients ont assisté était leur propre déclaration. Ils avaient un peu oublié la question. Le juge a transmis l’idée, avec son langage verbal et non verbal, qu’il perdait patience d’être là. Quand je les ai contactés, ils ont fait preuve d’incrédulité et d’une certaine rage », commente Bravo.

«Je n’ai pas d’autre cas similaire en tête. Du moins certainement aucun de mes cas. C’est la première fois que je parle d’un sujet dans la phase pédagogique, dans une telle phase primitive. Mais comme cela me semblait étrange. »

«L’impuissance est le mot. Je vous le dis, les commentaires avec captures d’écran provenaient de la plaignante elle-même. Pas les miens», conclut Bravo.

« Si tel est le cas, nous devons fermer les forums »

« La liberté d’expression a été mise sur la table dès le début. J’ai fait remarquer que nous devons garder à l’esprit que les insultes ont été dépénalisées depuis 2015, à l’exception de celles qui sont graves. Si cela est considéré comme grave, nous sommes complètement avant une interprétation très étroite, presque préconstitutionnelle de la liberté d’expression« , fait valoir Bravo.

« Si tel est le cas, vous devez fermer les forums. Vous ne pourriez même pas commenter, par exemple, si vous ne trouvez pas un service que vous avez acheté bien », explique l’avocat, qui sollicite une plainte du public car même s’ils sont acquittés, l’effet intimidant de la plainte il est déjà pleinement accompli.

De la Plateforme de Défense de la Liberté d’Internet, ils ont exprimé leur rejet de ces poursuites sur les réseaux sociaux, faisant allusion à ce que «la liberté d’expression inclut également le droit de se plaindre du service d’une entreprise dans un forum Internet».

La liberté d’expression comprend également le droit de se plaindre du service d’une entreprise sur un forum Internet. Notre rejet de ce traitement et, en plus, de l’utilisation du crime d’insultes qui suppose une limite disproportionnée à ce droit. Fundamental.https: //t.co/3x8YXua0L6 – PDLI (@PDLI_) 16 novembre 2020

Pour Bravo, ce traitement va au-delà d’un cas particulier contre deux utilisateurs: « il me semble que lorsqu’il y a certaines actions aussi farfelues que celle-ci, qui paraissent comme ça à quiconque le lit, la seule façon de s’assurer que cela ne se produise pas est de une certaine focalisation sur ceux qui sont encore fonctionnaires. Il est très facile d’émettre des résolutions de folio et demi. C’est plus compliqué quand on a affaire à un problème qui affecte non seulement deux personnes, mais toute personne qui publie un commentaire. Cette résolution a une importance générale, non seulement pour les personnes touchées, mais pour l’ensemble de la population. Là, les juges, la chose normale est que s’ils savent que leur travail va être revu, parce qu’il concerne beaucoup de monde, il me semble qu’une telle ordonnance n’aurait jamais dû être émise, déclarant des crimes possibles. «