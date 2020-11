Si seulement riche a un vaccin, Covid continuera à tuer

Le spécialiste américain des maladies infectieuses, Anthony Fauci, a déclaré jeudi que les développeurs de vaccins devraient s’efforcer de fabriquer des milliards de leurs produits contre le covid-19 pour en assurer l’accès dans le monde entier. , au lieu de se concentrer uniquement sur les pays riches.

Les commentaires de Fauci sont intervenus quelques jours après que Pfizer a annoncé que son candidat pour le vaccin contre la maladie était efficace à plus de 90%, sur la base des premiers résultats d’un test à grande échelle, garantissant un avantage dans la course à un immunisateur sûr et efficace.

«Aujourd’hui, plusieurs entreprises différentes parlent de la capacité de fabriquer des milliards de doses. C’est ce dont nous avons besoin. Nous n’avons pas besoin de centaines de millions pour les pays riches », a déclaré Fauci, lors d’un séminaire virtuel au centre de recherche britannique Chatham House.

«Nous avons besoin de milliards [de doses de vacina], donc si vous vivez dans la partie la plus sombre du monde en développement ou si vous vivez à Londres, vous devriez avoir le même accès », a-t-il ajouté.

Les experts ont également exprimé des doutes quant à l’accès au vaccin, en particulier dans les pays en développement, car il doit être stocké à -70 degrés Celsius, ce qui crée des problèmes d’infrastructure.

« Ce ne sera certainement pas une pandémie pour bien plus longtemps, car je pense que les vaccins inverseront cette tendance », a déclaré Fauci, ajoutant cependant qu’il pourrait être nécessaire de revacciner par intermittence les gens si la covid-19 devient endémique.