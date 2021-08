Si Richard Gere n’est pas le méchant dans The Expendables 4, alors à quoi ça sert ?

Sylvester Stallone reviendra dans le rôle de Barney Ross dans Les consommables 4 cet automne, et il n’y aurait pas de plus grand acteur pour jouer le méchant que Richard Gere. Comme nous l’avons vu dans les précédents épisodes de la série, Les consommables présente une distribution d’ensemble de stars de films d’action populaires en tant que héros. Les films ont également fait appel à des acteurs de renom pour incarner les méchants que l’équipe titulaire de mercenaires doit affronter.

Richard Gere n’est pas tout à fait la star de cinéma d’action comme les autres acteurs de Les consommables, mais il existe depuis longtemps une véritable querelle entre les Une jolie femme star et Stallone qui pourraient bien se traduire à l’écran. Il est assez bien connu que les deux ne sont pas de grands fans l’un de l’autre, il y aurait donc une certaine tension pour les téléspectateurs avec cette connaissance. Toutes les scènes animées qui pourraient être présentées avec Gere et Stallone seraient également beaucoup plus tendues s’il y avait de véritables frictions avec les acteurs.

La querelle entre les légendes d’Hollywood remonte à l’époque où les deux essayaient de percer en tant qu’acteurs dans les années 1970. À l’origine, Gere a été embauché pour jouer le rôle principal de Chico dans les années 1974. Les seigneurs de Flatbush, un rôle qui est ensuite allé à Perry King. Il a été révélé plus tard que Gere avait été licencié du projet en raison de conflits qu’il avait eus avec Stallone pendant les répétitions avant le début du tournage. En 2006, Stallone a expliqué sa version de l’histoire dans une interview avec Ain’t It Cool News.

« Nous ne nous sommes jamais entendus. Il se pavanait dans sa veste de moto surdimensionnée comme s’il était le plus méchant chevalier de la table ronde », se souvient Sly. « Un jour, lors d’une improvisation, il m’a attrapé (on simulait une scène de combat) et s’est un peu emporté. Je lui ai dit doucement de se détendre, mais il était complètement dans son caractère et impossible à gérer. »

« Ensuite, nous répétions à Coney Island et c’était l’heure du déjeuner, alors nous avons décidé de faire une pause, et le seul endroit qui était chaud était sur la banquette arrière d’une Toyota. Je mangeais un hot-dog et il monte avec un demi-poulet recouvert de moutarde avec de la graisse s’égouttant presque de l’emballage en aluminium », a ajouté Stallone. « J’ai dit: ‘Cette chose va couler partout.’ Il a dit : ‘Ne t’en fais pas.’ J’ai dit : ‘Si ça tombe sur mon pantalon, tu le sauras.’ Il mordre dans le poulet et une petite rivière graisseuse de moutarde atterrit sur ma cuisse. Je lui ai donné un coup de coude sur le côté de la tête et l’ai poussé hors de la voiture. Le réalisateur a dû faire un choix : l’un de nous avait pour y aller, l’un de nous a dû rester. Richard a reçu ses papiers de marche et à ce jour, je ne m’aime vraiment pas. »

Par ailleurs, Sylvester Stallone spécule que Gere le blâme pour la tristement célèbre rumeur de gerbille. À un moment donné, la rumeur bizarre selon laquelle Gere avait été hospitalisé après avoir inséré par voie rectale un rongeur dans son corps était devenue si connue dans la culture pop qu’on en a plaisanté sur Saturday Night Live et presque tous les talk-shows de fin de soirée. À propos de la rumeur, Stallone a noté : « À ce jour, [he] me déteste sérieusement. Il pense même que je suis la personne responsable de la rumeur de la gerbille. Ce n’est pas vrai, mais c’est la rumeur. »

Gere n’a jamais abordé sa querelle avec Stallone, bien qu’il ait expliqué comment la rumeur l’avait conduit à ignorer la presse. Comme Gere l’a dit à Metro UK en 2008 : « J’ai arrêté de lire la presse il y a longtemps. Il y a un mythe urbain tristement célèbre ‘Gere a coincé un hamster dans ses fesses’. Je m’attends à ce genre de chose, mais quand des magazines réputés ont commencé à inventer des histoires prétendant que j’étais dans un pays où je n’étais jamais allé avec quelqu’un que je ne connaissais même pas, j’ai juste décidé de ne prêter attention à rien. C’est un gaspillage d’énergie.

Plus récemment, Elton John a raconté une histoire dans son autobiographie de 2019 Moi cela a révélé un autre moment où la querelle entre Gere et Stallone a atteint un point d’ébullition lors d’un incident impliquant la princesse Diana. Dans le livre, John décrit l’organisation d’un dîner avec plusieurs invités de marque, dont les deux acteurs célèbres. Le chanteur de « Rocketman » se souvient également avoir remarqué que « Richard Gere et Diana semblaient très amoureux l’un de l’autre », se régalant de la façon dont cela a finalement conduit à une escarmouche physique avec Stallone.

« Pendant que le reste d’entre nous discutait, je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer une atmosphère étrange dans la pièce. À en juger par le genre de regards qu’il n’arrêtait pas de leur lancer, l’amitié naissante de Diana et Richard Gere ne se passait pas bien du tout avec Sylvester Stallone. Je pense qu’il s’est peut-être présenté à la fête avec l’intention expresse de récupérer Diana, seulement pour trouver ses plans pour la soirée ruinés. »

John dit qu’il a envoyé son partenaire, David Furnish, pour aller trouver les deux acteurs quand il était temps de manger. Furnish revint avec un regard inquiet, disant à John qu’il y avait « une situation » qui se déroulait. Dans le livre, John note : « Il s’est avéré qu’il avait découvert Sylvester Stallone et Richard Gere dans le couloir, se faisant face, apparemment sur le point de régler leurs différends à propos de Diana par une bagarre. »

Après le repas, Stallone aurait « fait irruption chez lui » tout en bouillonnant de la présence de Gere. Selon John, Stallone a déclaré : « Je ne serais jamais venu si j’avais su que le putain de prince charmant serait là. Si je l’avais voulu, je l’aurais prise ! » Il est impossible de dire ce qui s’est réellement passé ce jour-là, car Stallone prétendra plus tard que l’histoire de John était une « fabrication complète » lorsqu’un fan lui en a parlé sur Instagram.

Maintenant, évidemment, les réunir dans Les consommables 4 ne pourrait vraiment fonctionner que si Gere et Stallone pouvaient finalement mettre leurs différences de côté. Bien que les deux n’aient pas exactement besoin de commencer à échanger des cartes de Noël chaque année, ils devraient se réunir en tant que professionnels pour collaborer sur le projet. Comme les deux sont de si bons acteurs, il est regrettable que ce désagrément entre les deux ait persisté pendant tant d’années, et cela pourrait leur fournir une excellente occasion d’enterrer la hache de guerre. Cela dit, Harrison Ford était dans la dernière suite, et il ne semble pas qu’il ait tourné des scènes avec les autres acteurs, donc Gere et Stallone n’ont pas nécessairement besoin d’être ensemble à tout moment pendant le tournage.

Gere et Stallone sont tous deux à Hollywood depuis des décennies, mais ils n’ont jamais joué dans un film ensemble, ni même sont apparus publiquement lors d’un événement ensemble. La meilleure façon de changer cela serait que Stallone fasse appel à Gere pour Les consommables 4. On ne devrait probablement pas parier la ferme sur ce qui se passe, mais ce serait incroyable. Selon Sly lui-même, The Expendables 4 tourne cet automne, donc un casting devrait être annoncé bientôt.

Sujets : Consommables 4, Consommables

