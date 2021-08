Si nous devons voir Struggling, un jeu de plateforme coopératif grotesque arriver sur PS4, alors vous aussi

Team 17 Yoku's Island Express PS4

Un jeu de plateforme d'un genre nouveau ! Yoku est arrivé sur Mokumana, prêt à se la couler douce et à alterner bronzette et livraisons de colis sur ce paradis tropical ! Malheureusement, une divinité antique de l'île est plongée dans un sommeil de plomb, et tout le monde compte sur Yoku pour traverser l'île et apporter son aide à ceux qui en ont besoin ! Dans cette superbe aventure tropicale, soyez un as du flipper, des plateformes et de l'exploration en monde ouvert, Yoku's Island Express offre un gameplay unique non linéaire avec de multiples séries de quêtes. Rencontrez des personnages inoubliables et utilisez un éventail de nouveaux bonus fantastiques qui vous aiderons à percez les secrets de l'île ! Explorez à votre gré de nombreuses régions, des plages tropicales aux jungles luxuriantes, en passant par les montagnes enneigées, les grottes mystérieuses et même les sources d'eau chaude bouillonnantes... Dévorez des yeux ces graphismes à couper le souffle, peints à la main. Ils ont été créés par des artistes chevronnés de l'industrie du jeu vidéo rien que pour le plaisir de vos yeux.Un jeu qui se démarque par son gameplay et son esthétisme, une belle trouvaille.