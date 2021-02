Si Marvel veut que Tom Holland fasse dix films Spider-Man, il sera là

Avant de jouer dans son troisième film solo en tant que web-slinger titulaire dans la suite à venir Spider-Man: pas de retour à la maison, Tom Holland indique clairement qu’il n’a pas l’intention de quitter le rôle de si tôt. En plus d’apparaître dans le Avengers et Capitaine Amérique films, Holland a également joué dans le Homme araignée retombées Spider-Man: retour à la maison et Spider-Man: loin de chez soi.

Cet hiver, on verra Tom Holland de retour pour la prochaine suite qui a été officiellement intitulée Spider-Man: pas de retour à la maison. L’avenir de Peter Parker des Pays-Bas après la prochaine suite n’est pas encore clair, mais en parlant du rôle dans une nouvelle interview avec USA Today, Holland dit qu’il serait prêt à jouer le rôle aussi longtemps que Marvel sent qu’il peut le tirer. désactivé. De l’interview:

« Je suis très chanceux d’avoir l’air jeune et de pouvoir continuer à jouer ce web-slinger de 17 ans et je le ferai aussi longtemps qu’ils m’auront. S’ils veulent que je fasse 10 Homme araignée films, tu ferais mieux de croire que je serai là. «

Jon Watts revient à la réalisation Spider-Man: pas de retour à la maison en utilisant un scénario de Chris McKenna et Erik Sommers. Avec Holland, la suite ramène également Zendaya dans MJ, Jacob Batalon dans Ned Leeds et Marisa Tomei dans May Parker. Le frère réel de Holland, Harry, devrait également apparaître dans une apparition en camée en tant que trafiquant de drogue.

Benedict Cumberbatch apparaîtra également sous le nom de Doctor Strange, probablement pour aider à mettre en place le scénario multivers supposé qui verra des méchants d’autres Homme araignée des univers apparaissent dans la suite. Cela comprend Alfred Molina reprenant son Spider-Man 3 rôle de Doctor Octopus et Jamie Foxx de retour en tant qu’électro de L’incroyable Spider-Man 2. Cela pourrait simplement être la pointe de l’iceberg pour tous les autres personnages Marvel que nous pourrions voir.

Il y a des rumeurs selon lesquelles d’autres Homme araignée les acteurs apparaîtront dans Pas de chemin à la maison pour les apparitions surprise de camée. Selon certaines rumeurs, Tobey Maguire et Andrew Garfield seraient apparus, mais aucun n’a été officiellement confirmé. Holland a en fait nié que les deux soient impliqués dans le film, bien que cela puisse être une tentative de rejeter l’odeur. Il a également été rapporté que Charlie Cox était sur le point de filmer une apparition spéciale en tant que Daredevil.

Il ne semble pas que Holland va nulle part quand il s’agit de jouer Peter Parker, mais il assumera toujours d’autres rôles entre Homme araignée films. Il peut ensuite être vu dans le drame policier à venir cerise, qui est dirigé par les frères Russo. Le rôle est très différent de celui de Holland sur Peter Parker que nous avons appris à connaître et à aimer au cours des dernières années et il permet à l’acteur de tester sa gamme avec quelque chose de nouveau. cerise sortira le 26 février sur Apple TV +.

Spider-Man: pas de retour à la maison devrait sortir en salles le 17 décembre 2021, et s’il le fait aussi bien que ses prédécesseurs (comme prévu), Holland réalisera probablement son souhait de continuer encore plus Homme araignée films. Cette nouvelle nous vient de USA Today.

Sujets: Spider-Man 3 MCU, Spider-man