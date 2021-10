Si Marvel ramène Daredevil Cast, cela effacera tout Netflix Canon Clean?

Un autre jour, un autre Le casse-cou de Marvel rumeur, qui prétend cette fois que Marvel Studios envisage de donner des goûts à The Man Without Fear, The Punisher et Jessica Jones le traitement de « redémarrage en douceur » utilisant le même casting que les émissions Netflix respectives. Maintenant, comme pour toutes les rumeurs, préparez vos serveurs de sel et vos salières, avec ce nouveau rapport affirmant que le MCU conserverait le même casting, mais que chaque personnage aura une histoire différente de ce qui a été montré sur Netflix, effaçant ces émissions de canon .

Le rapport indique également qu’il n’est pas clair si Daredevil et Jessica Jones auront leurs propres émissions sur Disney +, ou seront présentés lors de sorties sur grand écran, mais il ne fait aucun doute que les fans de Marvel ne sont pas trop préoccupés par ces détails, tant que Charlie Cox, Krysten Ritter et Jon Bernthal sont ramenés.

Bien qu’une grande partie de cette nouvelle rumeur soit plutôt vague, il y a des affirmations plus spécifiques concernant Charlie Cox casse-cou, avec le rapport affirmant que Matt Murdock et son alter ego justicier devraient figurer dans la prochaine série Disney + Echo, et que son rôle sera bien plus qu’une simple apparition en camée. La rumeur prétend que Daredevil figurera fortement dans le Oeil de faucon série dérivée, avec Cox devant jouer dans au moins 6 épisodes. Echo a des liens avec Daredevil dans les pages des bandes dessinées Marvel, donc cela aurait du sens, mais ce ne serait pas non plus trop compliqué de simplement… deviner que cela pourrait être le cas.

A ce stade, les rumeurs entourant le retour des personnages de Netflix Marvel sont si nombreuses qu’il devient difficile de suivre. Daredevil seul a été répandu pour apparaître dans les goûts de Echo, Hawkeye, She-Hulk, et Spider-Man : Pas de chemin à la maison, avec Jessica Jones et le Kingpin, selon les rumeurs, figureraient également dans plusieurs de ces prochaines sorties MCU.

casse-cou La star Charlie Cox a toujours nié qu’il devait apparaître dans un futur projet Marvel, l’acteur ayant récemment déclaré: « Ma réponse est: » Pas de commentaire « . Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais vraiment pas », lorsqu’on lui a demandé s’il avait l’intention de faire un retour.

En fait, il est si déterminé à mettre fin aux rumeurs que l’acteur a même exprimé son inquiétude face à la spéculation en cours ruinant tous les plans Marvel dont il n’était peut-être pas au courant. « De plus, s’il y avait une chance que cela se produise à l’avenir, je ne veux pas dire quelque chose qui pourrait potentiellement compromettre ces chances parce que les gens haut placés chez Marvel, peut-être qu’ils voient ce genre de choses ou entendent ce que je dis et peut-être que cela influence « , a ajouté l’acteur. « Je ne sais pas. Je n’en ai aucune idée. J’aime à quel point les fans sont passionnés et je me sens très, très, très touché que tant d’entre eux soient allés en ligne et ont fait entendre leur voix sur le désir que je revienne. «

Pour l’instant, nous devrons simplement attendre et voir, mais si toutes ces rumeurs s’avéraient vraies, casse-cou et le reste de Les défenseurs pourrait avoir un grand avenir MCU devant eux. Cela nous vient avec l’aimable autorisation du scooper connu Daniel Ritchman via Knight Edge Media.

Sujets : Daredevil, Netflix