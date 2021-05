Si les rumeurs sur le manque de multijoueur de Call Of Duty en 2021 sont vraies, c’est une excellente nouvelle pour Battlefield 6

Hier, il a été rapporté dans plusieurs points de vente que Call of Duty 2021 pourrait bien sacrifier son expérience multijoueur au profit du développement continu de Warzone. Les rumeurs viennent de Jeff Grubb, un initié bien connu du jeu vidéo, bien qu’il se soit déclaré que ces rapports étaient au mieux fragiles et ne devraient être considérés que comme des rumeurs.

L’idée vague derrière les rumeurs est: apparemment, le multijoueur de Call of Duty 2021 est dans un si mauvais état qu’une sortie ne serait rien d’autre qu’un suicide pour Sledgehammer Games, le studio qui a travaillé sur Call of Duty: WW2. Si quelqu’un se souvient de quelque chose à propos de ce jeu, il avait de toute façon un mode multijoueur assez médiocre au lancement, y compris des bugs avec écran partagé, des problèmes de serveur et de matchmaking.

Alors que tout cela se passe avec Call of Duty 2021, les développeurs de Call of Duty ont travaillé d’arrache-pied pour fournir du contenu pour Warzone. Si tout cela est vrai… eh bien, c’est une nouvelle incroyable pour DICE et Battlefield 6.

Cela se produit encore. Je ne sais rien de Call of Duty. Si vous regardez la vidéo, je dis que j’ai entendu des rumeurs de seconde main et je ne peux pas les confirmer. https://t.co/qqpbMRlx2U – Jeff Grubb (@JeffGrubb) 12 mai 2021

Tout le monde connaît la lutte de toute une vie entre Call of Duty et Battlefield, deux titans du genre, et des jeux qui offrent généralement des expériences de jeu assez différentes. Call of Duty: Guerre moderne a tenté sa chance lors de batailles à grande échelle avec le mode Ground War, mais il ne s’est pas rapproché de l’échelle de Battlefield.

De même, Battlefield a tenté de recréer le succès de Warzone et d’autres Battle Royales avec son mode BR Tempête de feu, qui, comme le reste de Battlefield V, n’a pas été bien reçu.

Si c’est la première année depuis des décennies que Call of Duty n’inclut pas de mode multijoueur au lancement, cela donne à Battlefield l’espace dont il a besoin pour contrôler le marché des FPS à la fin de 2021. Il n’y aura pas de concurrence.

Le battage médiatique autour de Battlefield 6 atteint un niveau fébrile. Avec la nouvelle que plusieurs studios massifs travaillent sur le jeu (DICE, DICE LA, Criterion, etc.), le fait qu’il y ait eu en fait très peu de nouvelles sur la franchise au cours des deux dernières années, et rien d’aussi excitant avec les jeux FPS pour le moment, les fans de la franchise (et les nouveaux venus) ont hâte de voir ce que Battlefield 6 apporte.

Que Battlefield 6 parvienne ou non à tenir ses promesses et les rumeurs qui tourbillonnent dans le jeu reste, bien sûr, à voir. Cependant, s’il n’y a pas de multijoueur dans le prochain Call of Duty, la bataille pourrait déjà être gagnée, quelle que soit la qualité du jeu.