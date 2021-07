Si le temps est mauvais, mon ami, il vaut mieux sortir

Photo/Image :

Si je pouvais, je crierais cette phrase aux quatre vents. Les femmes, pour l’amour de Dieu, si la relation craint, elles s’en vont. Mais autant je me suis cassé la gorge, me disputant pendant des heures parce que ce type ou cette relation est au-delà du salut, je mourrais à sec, sur la plage, en hurlant, sans une goutte de sang sur mon corps.

Comme c’est compliqué, quand on est dans une mauvaise situation, de comprendre que, oui, c’est l’autre. Ce n’est pas toi, c’est lui, ma chérie. Et non, il n’y a rien au monde que vous puissiez faire pour sauver la situation. Quand c’est fini, c’est fini.

Je mentore des femmes tous les jours, pratiquement toute la journée. Mais la plupart du temps, c’est comme jeter des perles aux cochons. Mis à part mon énorme frustration face à ces situations, je sais qu’il y a des raisons derrière ces comportements. Ce n’est pas seulement « l’impudence » ou « le manque d’estime de soi » qui cause cela. Le trou est beaucoup plus bas.

Les femmes apprennent à sauver les relations de l’enfance. Tu vois ta mère, ou ton tuteur, faire ça à ton père. Ou son petit ami. Puis tu te dis, comme je le pensais autrefois, quand j’avais cinq ans : « Nous les filles devons faire avancer les choses, sinon papa va partir ».

Je me souviens après avoir vu une bagarre homérique entre mes parents et pensé : « Je ne me battrai jamais avec mon mari » – à l’âge de cinq ans, pensant que la bagarre était la faute de ma mère. Autrement dit, je suis devenue la gentille fille qui s’est fait baiser toute sa vie dans les relations amoureuses.

Mais un jour on apprend. Et j’ai appris. J’ai appris que ce n’est pas ainsi que joue le groupe. Que la relation a deux personnes et que cela dépend des deux pour se produire. Et pire encore, vous n’avez pas le pouvoir magique de donner envie à qui que ce soit d’être avec vous.

Les femmes ont la mauvaise habitude d’essayer de convaincre un homme de les garder. Si je gagnais un sou à chaque fois que j’entendais « Ne voit-il pas que je suis la meilleure chose qui lui soit arrivée ? », je parlerais directement depuis ma couverture à Paris. Et croyez-moi, ce n’est pas le cas. Mais ça pourrait l’être. Comment essayer d’utiliser des arguments rationnels, pour convaincre quelqu’un de vous aimer ?

L’amour est de l’ordre des sentiments, de l’émotion, il n’y a rien de rationnel, nom de Dieu. Il ne sert à rien de passer des heures dans une liste éternelle de DR et de vérifier vos incroyables qualités en tant que femme de ménage, cuisinier de soupe ou thérapeute.

Ah ouais, il y a encore celui-là, la femme devient thérapeute. Je veux conseiller le pauvre gars. Expliquez-lui qu’il doit être déprimé et qu’il ne veut plus être avec elle. Il essaie de réserver un médecin, un acupuncteur, une merveilleuse mère de saint qui est de l’autre côté de la ville, mais rien. Il ne le fera pas, tu sais, il est trop têtu. Têtu.

La seule tête qui devient dure quand vous vous disputez avec le citoyen est la vôtre. Faites-vous plaisir et vaquez à vos propres affaires. Rejoignez la salle de gym, prenez des cours de tricot ou de tir si vous préférez, mais allez vous occuper de vos intérêts. Si c’est son destin, il revient. Sinon, vous ne perdez plus votre temps précieux.