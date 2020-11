Si le pouvoir est silencieux: il y a "Le mandalorien" sur Netflix?

Le train hype roule! Depuis le premier épisode de « The Mandalorian », la plupart des fans de « Star Wars » ont été époustouflés par la série. Souhaitez-vous également jeter un œil et vous demander si « The Mandalorian » est également sur Netflix? Nous avons la réponse.

Malheureusement, la réponse qui donne à réfléchir est: il n’y a pas de « The Mandalorian » sur Netflix. La raison est simple: comme la série « Star Wars » est une production de Lucasfilm et que la société appartient à son tour à la Walt Disney Company, la société de la souris détient également les droits de diffusion.

Aucun titre Disney sur Netflix

En novembre 2019, la société a lancé son propre service de streaming, Disney +, et a par conséquent supprimé tous les titres sous licence d’autres fournisseurs. Les nouveaux films Disney, Marvel et « Star Wars » ne seront diffusés que sur Disney + à l’avenir. Des titres plus anciens peuvent encore être trouvés ailleurs car les anciens contrats entrent en vigueur. S’ils sont épuisés, cependant, les autres films et séries seront également apportés à Disney +.

Exclusivement sur Disney + – ou en cinéma maison uniquement

« The Mandalorian » a commencé comme l’un des titres exclusifs sur Disney + avec lequel la société a annoncé à l’avance. Le fait que la série soit vue sur Netflix ou d’autres fournisseurs à un moment donné doit être exclu. Si vous voulez vous immerger dans l’univers « Star Wars » avec tous les films et séries, il n’y a pas moyen de contourner un abonnement à Disney + – ou vous devez vous rabattre sur les DVD et Blu-ray des films.

Alternatives « The Mandalorian » sur Netflix

Certes, il n’y a pas d’alternative directe à « The Mandalorian » sur Netflix. Cependant – et j’espère que les fans de « Star Wars » ne voudront pas me lapider pour ça – il y a quelques séries de la saga « Star Trek » en compétition à découvrir sur Netflix. Comprenant: