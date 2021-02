Si le film Plastic Man de DC se produit, l’acteur sonique Ben Schwartz veut prendre les devants

L’industrie du cinéma de bande dessinée est devenue un endroit vraiment bondé. Mais même avec des dizaines de super-héros qui courent sur grand écran, Hollywood n’a fait que commencer à gratter la surface de la gamme complète des personnages de bandes dessinées. Ben Schwartz, mieux connu comme la voix de Sonic the Hedgehog du film d’action en direct de 2020, a récemment affirmé son désir de jouer l’un des personnages les plus obscurs de DC, Patrick Edward « Eel » O’Brian aka Homme en plastique.

«Je voulais vraiment jouer Plastic Man. J’avais un pitch, j’avais une idée pour ce film. Nous n’avons pas fini par l’écrire, mais j’aimerais toujours jouer Plastic Man. J’adore l’idée qu’il y a ce voleur- type, et il obtient des super pouvoirs et peut-être qu’il ne veut pas les utiliser pour de bon parce qu’il était un voleur au départ, Eel O’Brian. Donc j’aime vraiment ça. J’ai vu la comédie dans ça et il y a un dessin animé série qui était également très comique pour que vous puissiez voir où elle joue. «