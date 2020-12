Si le catalogue de Xiaomi était déjà difficile à comprendre, il pourrait y avoir deux nouvelles variantes en route

Xiaomi va présenter de nouveaux modèles de ses séries Redmi et Xiaomi Mi: c’est tout ce que nous savons à leur sujet.

Préparez-vous à accueillir au moins deux nouveaux terminaux Xiaomi: la société de Pékin semble avoir l’intention de réutiliser l’un de ses plus récents lancements en Chine, pour s’étendre au reste des régions de la planète quelques appareils de la série Redmi et Mi.

Serait le Xiaomi Mi 10i et Redmi 9 Power, deux terminaux qui seraient basés sur le Redmi Note 9 Pro (5G) et Redmi Note 9 (4G) respectivement récemment introduit par l’entreprise.

Xiaomi apportera son nouveau Redmi Note 9 dans d’autres pays en dehors de la Chine

Au début, tout semblait indiquer que l’entreprise Je n’avais pas prévu de lancer les nouveaux terminaux de la série Redmi Note 9 en dehors de la Chine. Cependant, des rumeurs qui ont émergé récemment indiquent que non seulement Xiaomi a l’intention de les lancer dans d’autres régions que la Chine, mais aussi J’aurais déjà pensé aux noms qui portera les nouveaux modèles dans d’autres pays.

le Redmi Note 9 Pro 5G, modèle de référence de cette nouvelle série, atterrirait dans le reste des régions sous le titre de Xiaomi Mi 10i, occupant ainsi une nouvelle position dans le segment de milieu de gamme supérieur de Xiaomi. Le même poste que l’année dernière était occupé par le Xiaomi Mi 9SE.

Les informations ont été obtenues auprès du console google play, qui déjà dans le passé a confirmé à l’avance l’existence de certains modèles de différentes marques. En outre, il a été approuvé par le célèbre leaker Ishan Agarwhal, qui a en outre confirmé que le Xiaomi Mi 10i arrivera en Inde – parmi d’autres pays – dans diverses configurations de RAM et de stockage, avec 6/128 Go ou 8/128 Go, et en couleurs dégradé bleu, noir et orange / bleu.

D’un autre côté, Xiaomi veut aussi Apportez votre mobile Redmi Note 9 avec une capacité de batterie plus élevée au reste des régions. Dans ce cas, on parlerait d’un modèle renommé Redmi 9 Puissance, son nom étant une référence au Batterie de 6000 mAh qui chevauche le Redmi Note 9 (4G) lancé en Chine il y a quelques jours.

Pour l’instant, on ne sait pas quand l’arrivée de ces appareils est prévue dans le reste du monde, au-delà de la Chine. Nous devrons attendre de recevoir de nouvelles nouvelles de la société pour être en mesure de prendre connaissance des doutes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂