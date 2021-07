Si la purge 6 se produit, Frank Grillo reviendra

L’homme derrière la franchise La purge, James DeMonaco, a donné un aperçu de la direction d’un sixième film potentiel, révélant qu’il se concentrerait fortement sur le personnage de Frank Grillo. Tout en discutant du dernier volet de la série d’horreur, La purge pour toujours, DeMonaco a révélé que La purge 6 ramènerait de force Grillo dans la mêlée pour sauver une fois de plus la situation au milieu du chaos.

« Mec, mon idée de Purge 6 concerne Frank. Tout tourne autour du personnage de Leo. Sans rien révéler, je pense qu’il est seul, mais il va être rappelé à l’action, espérons-le sur Purge 6, si nous ‘ J’ai la chance de le faire. J’espère que Leo reviendra. C’est l’objectif. Quand j’ai proposé Purge 6, il était au centre de l’idée. J’espère que nous pourrons le faire avec lui.

La série d’horreur à succès a commencé en 2013 avec La purge, avec Grillo n’apparaissant pas avant la suite de 2014 La purge : l’anarchie. Mettant en vedette le sergent vengeur du département de police de Los Angeles, Leo Barnes, Grillo dégage du sérieux punisseur des vibrations tout au long, en utilisant les règles de la Purge pour traquer l’homme qui a tué son fils dans un accident de conduite en état d’ébriété. Le justicier de Grillo est devenu instantanément un favori des fans, l’acteur reprenant le rôle en 2016 La purge : année électorale, qui a trouvé Leo travaillant maintenant comme chef de la sécurité pour le sénateur Charlie Roan, un candidat présidentiel déterminé à mettre fin une fois pour toutes à la tradition annuelle de soif de sang.

Cela a ensuite été suivi par le prequel sans Grillo, La première purge, qui détaille les origines de la Purge annuelle, une période de 12 heures une fois par an au cours de laquelle tous les crimes en Amérique, y compris le meurtre, le viol et l’incendie criminel, sont légaux. Le dernier opus, La purge pour toujours, suit un groupe d’éleveurs qui sont forcés de s’enfuir après que de nombreuses personnes continuent de commettre des crimes après la fin de la dernière nuit de purge.

Malgré les rapports qui La purge pour toujours serait le dernier film de la franchise, star Franck Grillo lui-même a récemment taquiné que ce n’était peut-être pas le cas. L’acteur a précédemment déclaré dans une interview que des discussions étaient actuellement en cours concernant un sixième versement, et qu’il apprécierait un retour dans le monde chaotique de The Purge. « Nous parlons, [DeMonaco] et moi, un autre film de Purge », a révélé Grillo plus tôt cette année. « Il m’a contacté il n’y a pas si longtemps et Sébastian [K. Lemercier], le producteur, et ils sont comme, ‘Qu’en pensez-vous?’ et je me dis ‘Qu’en pensez-vous ?’ et ils sont comme, ‘Nous avons parlé à Universal et nous verrons Leo Barnes dans le [next] Purge si nous pouvons trouver quelque chose de génial. J’ai dit: ‘Je suis dedans. Je le ferai en un clin d’œil.' »

Bien que DeMonaco ait décrit La purge pour toujours comme « un excellent moyen de mettre fin à tout », il est très peu probable que les fans de la franchise se plaignent si une sixième sortie se matérialisait avec Frank Grillo en son centre. Retardé par rapport à une date initiale de juillet 2020 en raison de la situation mondiale actuelle, La purge pour toujours est sorti en salles par Universal Pictures le 2 juillet 2021. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Slashfilm.

Sujets : La purge