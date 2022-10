« Si j’avais su », fin expliquée : Emma a-t-elle récupéré ses enfants ?

« si j’avais su”, série espagnole qui première ce vendredi 28 octobre sur Netflixest une comédie romantique qui a tout, y compris une tournure dramatique dans son histoire à laquelle, évidemment, personne ne s’attendait, ce qui rend cette production plus intéressante qu’elle ne l’était déjà, alors n’ayez pas peur de jouer le premier épisode et de commencer à le regarder.

Si vous faites partie de ceux qui ont déjà terminé les huit épisodes et que vous souhaitez comprendre un peu plus la fin de la série, cette note est pour vous, car nous allons approfondir un peu plus ce qui s’est passé. Mais si vous êtes très intéressé à commencer à le voir, il est préférable que vous continuiez à lire à vos risques et périls, car, évidemment, nous aborderons certains – ou plusieurs – spoilers.

Si tel est le cas, nous vous recommandons de rédiger une note sur le sujet de la série et de cette façon, vous aurez des informations avant le marathon que vous aurez.

DE QUOI PARLE LA SÉRIE « SI J’AVAIS SAVOIR » ?

Le personnage principal de la production espagnole est Emma, ​​une femme de 30 ans qui vit malheureuse avec son mari Nandoavec qui il a deux beaux enfants, devenant le moteur de sa vie pour continuer d’avancer et ne pas abandonner malgré l’adversité émotionnelle et les autres.

Par une nuit de Lune de Sang, au milieu d’une crise conjugale, Emma voyage 10 ans dans le passé et se consacre à corriger les « erreurs » de sa vie qu’elle veut éviter à l’avenir.. Elle remplit son objectif, mais lorsqu’elle revient dans le présent, elle se rend compte que tout cela l’a amenée à ne plus avoir ses enfants avec elle et qu’elle est maintenant en couple avec un homme nommé Rubén.

A partir de ce moment et pendant presque toute la série, la protagoniste de cette fiction se consacre à tout faire pour récupérer ses enfants.

Emma et Nando dans la série espagnole « Si j’avais su » (Photo : Netflix)

CE QUI S’EST PASSÉ À LA FIN DE « SI J’AVAIS SAVOIR »

Le dernier chapitre de « Si j’avais su » nous présente un changement radical dans toute l’histoire, quelque chose de totalement inattendu pour les téléspectateurs de Netflix. Emma a-t-elle pu récupérer ses enfants ou les a-t-elle perdus à jamais ?

Il s’avère qu’elle n’a jamais perdu ses enfants. Oui, comme vous l’avez lu, Emma a toujours eu ses enfants avec elle, ce qui nous fait nous demander ce qui se serait réellement passé avec tout ce que nous avons vu tout au long des huit épisodes.

Ce qui s’est passé, c’est qu’Emma a tout halluciné parce qu’elle était dans le coma depuis 10 ans à cause d’une hémorragie cérébrale survenue lorsqu’elle est allée chez Isa, sa meilleure amie.

Là, la protagoniste de la série était allée emprunter des vêtements à son amie. En vérifiant la garde-robe, elle a découvert des photos qui montraient la liaison de son mari et d’Isa.

Comme prévu, Emma réprimande Nando et tombe malade, alors ils finissent tous à l’hôpital et elle, pendant tout ce temps, hallucine qu’elle est revenue dans le passé et qu’elle a eu une nouvelle vie parallèle, alors qu’en réalité cela ne s’est jamais produit.

Et qui était Ruben ? Ce personnage était un acteur qu’Emma admirait beaucoup. Bien qu’ils ne se connaissaient pas, leurs vies s’étaient croisées et liées à plusieurs reprises, comme lorsqu’il avait failli l’écraser.

CHAPITRES DE « SI J’AVAIS SU »

Lune de sang. Emma et Nando commencent à réaliser que leur mariage est peut-être terminé et planifient un dîner avec des amis dans leur restaurant préféré. De retour à Paris. Ces vacances à Paris ne se terminent pas comme la première fois. Deme dissipe un malentendu et Emma réalise ce qui lui manque dans cette nouvelle vie. Etrangers dans la nuit. Emma fête son diplôme, annonce quelque chose d’important et découvre qu’elle n’est pas la seule personne dont la vie a été bouleversée par l’événement lunaire. Connecter la Lune. La nouvelle entreprise d’Emma, ​​​​Rubén et Alfredo fonctionne très bien, mais tout le monde n’est pas satisfait de son succès. Le mariage d’Isa et Nando tombe à l’eau. Nando contre. Ruben. Un voyage d’affaires à la campagne avec une tournure dangereuse fait ressortir un côté inconnu de Rubén. Emma découvre que Nando est revenu aux vieux tours. joyeux anniversaire Emma. Emma fait face à des souvenirs et des sentiments mitigés lors de son 30e anniversaire, où les surprises, la gueule de bois et les révélations abondent. Où est Ruben ? Emma rassemble les personnes qu’elle aime le plus pour un voyage à la plage. De nouveaux faits choquants sur Rubén sont révélés. Retour vers le futur. Une visite inattendue à l’hôpital change le regard d’Emma sur les dix dernières années de sa vie et ses projets d’avenir.

