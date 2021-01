Si Hollywood va embaucher des actrices noires – Ils doivent également embaucher des coiffeurs noirs

Si vous étiez préadolescent / adolescent au début des années 2000, vous vous souvenez probablement avoir regardé Musical de lycée. Ce qui signifie que vous vous souvenez probablement de Monique Coleman, qui jouait le meilleur ami de Gabriella, Taylor McKessie.

La coiffure signature de Taylor McKessie dans les trois films était toujours un bandeau. Pour moi, en regardant ce film, je n’y ai jamais pensé. Vous ne l’avez probablement pas non plus.

Mais récemment, Monique Coleman a révélé la vraie raison pour laquelle son personnage était toujours dans un bandeau: l’équipage ne savait pas comment coiffer les cheveux noirs.

« La vérité est qu’ils m’ont coiffé et qu’ils l’ont très mal fait à l’avant », a déclaré Coleman. L’idée d’incorporer des bandeaux était sa propre idée après que les membres de l’équipe n’aient pas eu le temps de réparer ses cheveux avant le tournage.

Le pire, c’est que même quinze ans plus tard, les actrices noires connaissent toujours ces mêmes problèmes avec leurs cheveux.

Il y a un grave manque de coiffeurs noirs à Hollywood, ce qui laisse les actrices noires tâtonner pour essayer de se coiffer elles-mêmes.

Si vous comptez embaucher des actrices noires et prendre le temps de diversifier un casting pour un film / une émission de télévision, alors il est temps de rechercher des coiffeurs noirs. Pourquoi les femmes noires devraient-elles être obligées de s’asseoir sur le plateau et de se coiffer, alors que leurs homologues blanches sont faciles à soigner?

Ce n’est pas si difficile de faire des cheveux noirs, et il n’est pas non plus difficile de trouver des personnes qui savent comment faire des cheveux noirs.

Le travail d’un acteur ne devrait pas être d’avoir à trouver sa propre équipe de personnes pour se maquiller, se coiffer, coiffer sa garde-robe. Parce que si vous embauchez une femme noire pour un tournage créatif, il doit y avoir des conversations pour continuer à faire respecter cette diversité dans l’équipe qui se trouve derrière les caméras.

Il s’agit également de l’importance des cheveux noirs et de ce que cela signifie pour les femmes noires. Nous traitons nos cheveux avec respect et amour. Nous considérons nos cheveux comme notre bien le plus précieux, en particulier lorsque nous examinons l’histoire des cheveux noirs en Amérique.

Il y a eu beaucoup de progrès dans la diversité à Hollywood au cours des dernières années avec des films comme Black Panther, Queen & Slim et Moonlight. Il y a eu tellement de films à succès réalisés par des Noirs et mettant en vedette des Noirs.

Mais il y a toujours place à l’amélioration. Surtout lorsqu’il s’agit de dépeindre les femmes noires de manière aussi authentique que possible.

« Nous avons beaucoup grandi dans cette industrie, et nous avons beaucoup augmenté dans la représentation, et nous avons beaucoup grandi en termes de compréhension des besoins d’une actrice afro-américaine », a déclaré Coleman dans la même interview.

La croissance des médias a été importante, mais les problèmes des actrices noires à trouver des coiffeurs appropriés qui savent comment bien faire les cheveux noirs ne devraient pas avoir à tomber sur leurs épaules.

Ce sont les réalisateurs blancs, les agents de casting et les producteurs qui doivent intervenir et prendre la parole pour s’assurer que les femmes noires se sentent en sécurité et vues lorsqu’elles sont devant la caméra – en embauchant les bonnes personnes dans les coulisses.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.