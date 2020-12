Si Godzilla Vs. Kong va à HBO Max, Legendary veut 250 millions de dollars de Warner Bros.

Hollywood était en plein bouleversement lorsque WarnerMedia a récemment annoncé qu’elle enverrait tous ses films à venir sur HBO Max en même temps que leur sortie en salles. L’un de ces films se trouve être Godzilla contre Kong, qui a été principalement financé par Legendary Pictures. Un rapport de Deadline selon lequel la seule façon pour Legendary de permettre au film d’aller à HBO Max est que Warner crache plus de 250 millions de dollars, ce qui était le prix proposé par Netflix auparavant pour le film.

« Godzilla contre Kong pourrait rester un hybride HBO Max dans sa fente du 21 mai, mais seulement si Warner Bros conclut un accord avec Legendary qui utilise comme base la valeur de 250 millions de dollars établie lorsque le film a été acheté plus tôt sur Netflix. «

Naturellement, Warner devra réfléchir longuement et sérieusement à un prix aussi élevé. Lorsque le studio a annoncé que tous leurs films à venir feraient leurs débuts sur HBO Max en même temps que dans les salles de cinéma, il était entendu que la décision entraînerait des pertes massives de revenus au box-office, et le seul gain serait en termes de nouveaux abonnés. à HBO Max.

Ce serait encore plus une perte pour Warner de verser 250 millions de dollars supplémentaires à Legendary, en particulier pour un film qui est le quatrième d’une franchise qui n’a pas été particulièrement bien accueillie jusqu’à présent. Le film précédent de la série, Godzilla: le roi des monstres, ouvert à des critiques mitigées et a été une déception au box-office, rapportant 386 millions de dollars dans le monde contre un budget entre 170 et 200 millions de dollars.

Pourtant, même si les films précédents n’ont pas eu le succès espéré, il y a beaucoup d’enthousiasme pour Godzilla contre Kong, basé sur la force de la popularité des deux monstres titulaires seuls. Godzilla et King Kong se sont déjà battus une fois en live-action, dans le film de 1962 King Kong contre Godzilla.

Mais c’était simplement deux mecs en costumes de caoutchouc qui se battaient dans une ville miniature en carton. Le prochain Godzilla contre Kong promet des effets spéciaux et une CGI à la pointe de la technologie qui seront enfin en mesure de rendre justice à la véritable portée d’une bagarre entre le singe géant et le lézard géant. Maintenant que Godzilla a été nommé chef des Kaijus en Roi des monstres, il vient à Skull Island pour affronter Kong lui-même, qui n’a pas l’intention de plier le genou devant le lézard géant sans se battre.

Si jamais un film était conçu pour être vu sur grand écran, il faudrait Godzilla contre Kong. Mais le film a déjà été retardé tellement de fois que les fans seront simplement reconnaissants de pouvoir enfin le voir, même s’il est en streaming sur HBO Max, ce dont les fans ne semblent pas satisfaits. Il reste maintenant à voir si Legendary et Warner seront en mesure de mettre leurs différences de côté et de parvenir à une sorte de résolution concernant les droits de streaming.

Réalisé par Adam Wingard et écrit par Eric Pearson et Max Borenstein, Godzilla contre Kong met en vedette Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall et Brian Tyree Henry. Le film arrive le 21 mai 2021 dans les salles et sur HBO Max.

Sujets: Godzilla Vs King Kong, Godzilla, King Kong