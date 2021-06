Si Dieu le veut, tout ira mieux ; je veux juste

Photo/Image :

Avec divers problèmes qui se produisent partout dans le monde, tels que les bombes, les cataclysmes et les coronavirus, je me demande… Où est ce Dieu qui a tant occupé nos esprits et nos prières ? Il est apparu dans d’innombrables afflictions, dans les moments difficiles et dans le besoin de l’enfance. Mais aujourd’hui cela me semble tellement plus éloigné de l’enfance et des enfants d’aujourd’hui.

Même ceux qui ne venaient pas d’une école religieuse apportaient de chez eux une certaine force dans la croyance qu’ils pouvaient compter sur Dieu sans équivoque dès leur plus jeune âge. Il n’y a pas de Dieu très présent dans l’enfance, du moins c’est ce que je vois avec les enfants maintenant.

Dieu est appelé et ils le réclament sans aucun doute, y compris les enfants. Cependant, il me semble qu’il ne s’agit que d’une expression verbale vide et automatique du type « Si Dieu le veut » ou encore cette action de grâce familière « Grâce à Dieu ». Cependant, la question est : ces choses viennent-elles de l’intérieur et montrent-elles vraiment de la dévotion ?

Autrefois, le cœur des petits était-il plus pur ? Ou la simplicité des problèmes des enfants à cette époque était-elle plus grande et c’est pourquoi ils étaient plus faciles à réaliser ? Avec cela, croire est devenu plus accessible du fait de leur réalisation ?

Je pense que le pardon pour les fautes possibles a peut-être beaucoup aidé, car on ne s’attendait pas à grand chose pour que cela se produise. Les églises sont toujours ouvertes et les prêtres sont toujours prêts à nous confesser, à nous parler et à arbitrer ce pardon entre Dieu et celui qui part à sa recherche. Aujourd’hui, le pardon prend plus de temps à venir. Les églises ferment tôt, certaines n’ouvrent même pas ou n’ouvrent que lorsqu’un prêtre passe de temps en temps. Et ils ne sont pas toujours prêts à nous aider…

À la maison ou à l’école, les enfants d’aujourd’hui n’apprennent peut-être plus à lui faire preuve de dévotion et à lui parler pour échanger des idées où que vous soyez. Eh bien… C’est une expérience d’apprentissage supplémentaire. Ce que je ne sais pas, c’est si c’est une matière facile à enseigner ou si c’est un processus d’apprentissage qui vient naturellement, pour une raison ou une autre, à un moment ou à un autre de la vie de chacun, que ce soit un enfant ou un adulte.

Bien que de nombreuses personnes aujourd’hui n’aient aucun contact avec cet être supérieur dès la petite enfance, il est toujours possible de le trouver à l’intérieur et à l’extérieur. Ce qui est toujours merveilleux. Sans être quelque chose d’absolument religieux, car on peut toujours montrer des choses merveilleuses que la science explique aussi. Cependant, il y a certaines petites choses qui peuvent bien être vues comme des miracles et qui se produisent par la force et la grâce de cet Être, ce Dieu…

Ceci, bien sûr, quand nous sommes capables de croire.

C’est l’un des moments où nous avons vraiment besoin de croire en quelque chose de plus grand. C’est aussi un bon moment pour éveiller cette possibilité et trouver ce canal qui a toujours été et est ouvert pour elle.

Croire est incroyable et nous donne des pouvoirs extraordinaires pour sortir des crises, car cela ouvre les fenêtres lorsque les portes se ferment. Croire apporte de l’espoir sans bloquer la réalité, mais cela peut changer la perspective à travers laquelle nous sommes confrontés à une situation donnée. C’est comme élargir notre vision de l’ensemble.

Ainsi, l’éveil de cet apprentissage est de changer la façon dont nous voyons certaines choses que nous traversons ou que le monde traverse. Cependant, avec un allié de poids à nos côtés qui nous renforce et nous conduit sur le chemin des événements.