Si des choses intruses sont créées, vous aimeriez jouer à D&D, voici où vous devriez commencer.

Il existe des offres du début du 4 juillet pour vous aider à commencer D&D pour moins cher, et elles vous accompagneront jusqu’à la prochaine saison d’extraterrestres.

Maintenant que Saison 4: Vol. une paire de choses extraterrestres a atterri, vous aurez l’impression d’essayer un jeu D&D défini par lequel le gang carré mesurera ainsi. Heureusement, c’est maintenant un temps réel pour plonger – certaines offres du début du 4 juillet ont réduit la valeur des ensembles de démarrage et une charge de livres.

Vous obtiendrez cet ensemble de démarrage pour 13,29 € sur Amazon (ouvre dans un nouvel onglet) plutôt que pratiquement 20 €. Comme nous avons tendance à le dire dans notre Donjons et Dragons Examen du Starter Set, cela peut être le bon endroit pour découvrir D&D ou le présenter à vos amis. Cela rend la méthode de jeu ou d’exécution de jeux simple avec une histoire qui rassemble tous les produits fantastiques classiques. Il y a des sorciers maléfiques, des orcs, des villes en péril et des monstres étranges qui ne semblent pas déplacés dans les choses extraterrestres dans l’autre sens (en parlant de cela, il convient de noter qu’un ensemble de démarrage extraterrestre Things est accessible depuis Amazon (ouvre dans un nouvel onglet) en outre – même si ce n’est pas tout à fait aussi bon, c’est « écrit » par le transducteur électro-acoustique et c’est que la campagne qu’il menait autrefois peut être entièrement reprise dans la première saison).

Bien sûr, un ensemble de démarrage D&D de remplacement est arrivé fin juillet. Cependant, nous n’avons pas été actifs en plus de cette version, et cela ne semble pas induire une réduction pendant un moment.

Quoi qu’il en soit, nous sommes entrés dans les détails concernant l’endroit où vous devez commencer et les livres Donjons et Dragons que vous devez évaluer ci-dessous. Heureusement, plusieurs mesures carrées sont proposées dans les offres du début du 4 juillet.