Si cet été vous allez voyager dans un pays étranger, vous avez besoin de ce widget sur votre mobile

Après des années de négligence, les widgets de Google pour ses applications Android semblent vouloir s’améliorer avec Google Translate comme protagoniste principal… S’il n’avait jamais été aussi utile !

Il est curieux que les applications de Google pour iOS aient de meilleurs widgets qu’Android, et malgré le fait que le système d’exploitation mobile de Google ait toujours eu la possibilité de personnaliser les bureaux de nos smartphones à l’aide de widgetsceux-ci avaient été abandonnés à leur sort pendant des années et pratiquement aucune nouvelle supplémentaire qui améliorent votre expérience.

L’arrivée de Material You sur Android a été un tournant pour Google, qui veut enfin standardisez l’expérience de vos applications mettre à jour ses lignes graphiques et ses palettes de couleurs, en plus de ce mouvement supplémentaire que nous attendions tous et qui comprend renouveler enfin les widgets de vos services les plus importants avec un nouveau look et plus de fonctionnalités.

C’est le cas de Google Translatequi, comme nous l’ont dit nos confrères de xda-developers, nous présente désormais de nouveaux widgets plus utiles, intuitifs et interactifs avec lequel en tirer le meilleur parti, notamment en voyage, et dont nous vous donnons maintenant toutes les nouvelles… Nous rejoindrez-vous ?

sûrement le Traducteur de Google être avec Maps l’un des services les plus utilisés au mondedevenu presque une norme de facto qui, cependant, il était à court de nouvelles pour certains widgets qu’ils ont été mis à jour dans Gmail, YouTube Music ou Maps lui-même, entre autres.

Passons maintenant au widget de base qui offrait un accès direct à la traduction dans les différents modes de texte, caméra, conversation ou écriture, Un nouveau widget d’action rapide de traduction sera également ajouté, beaucoup plus utile et fonctionnelce qui nous permettra d’accéder directement et depuis le même élément à tous les types de traduction pris en charge par Google Traduction.

Dites bonjour, bonjour, namaste ou konnichiwa au nouveau widget Google Traduction sur Android. En savoir plus → https://t.co/w2BcBo0ozi pic.twitter.com/RHQ7b0SXRl —Google (@Google) 28 avril 2022

Les nouveaux widgets de Google Translate sont non seulement plus attrayants et modernes, s’adaptant aux nouvelles palettes de couleurs automatiques, mais combinent également plus de fonctionnalités dans le même élément avec la promesse de plus d’options dans un avenir proche.

Aussi, dans la rangée du haut nous montrera la combinaison de langues configurée dans l’application, avec un accès direct au presse-papiers et une fonctionnalité qui utilise l’IA pour modifier dynamiquement les raccourcis au fur et à mesure que la taille du widget change, et selon le plus utilisé par nous.

Évidemment, ces widgets sont maintenant prend en charge les thèmes dynamiques et les palettes de couleurs qui s’ajustent automatiquement à la couleur dominante du papier peint, nous promettant également de Mountain View qu’il y aura très bientôt un autre widget très utile sur les voyages avec « traductions enregistrées » que nous pouvons utiliser en texte rapidement ou même appuyer pour que le terminal lise la traduction, si nous sommes dans un autre pays avec une personne qui parle dans une autre langue et que nous ne pouvons pas nous comprendre.

Ici, nous vous avons laissé quelques captures d’écran publiées montrant les nouveaux widgets pour Google Translateafin que vous puissiez voir à quoi ils ressembleraient sur vos bureaux.

Pour l’instant et comme toujours dans Google, la distribution de ces nouveautés est échelonnée pour tous les mobiles avec Android 12 et le Traducteur de Google dans les versions supérieures à 6.35, donc Si vous ne l’avez toujours pas disponible, soyez patientcar il arrivera très bientôt à temps pour vos vacances d’été.

