Si ces murs chantaient : le documentaire des Beatles arrive sur Disney+

Disney+ veut nous raconter une histoire autour d’Abbey Road, non seulement l’avenue emblématique du quartier de St John’s Wood, à Londres, mais aussi le titre du onzième album studio publié par les Beatles, mais il se concentre sur l’une des maisons de disques les plus célèbres au monde, pour laquelle ils sortiront Si ces murs pouvaient chanter, un documentaire sur l’histoire du bâtiment lui-même, où les tubes du célèbre groupe britannique ont été enregistrés. Et est-ce qui n’a pas chanté des tubes comme Qu’il en soit ainsi, Ne me laisse pas tomber, Hé Jude Oui tout ce dont tu as besoin c’est de l’amourparmi beaucoup d’autres chansons, donc le long métrage sortira en janvier.

Selon la propre description de Disney+, « Pendant plus de 90 ans, Abbey Road a été le centre de l’industrie musicale. Dans ce film personnel de souvenirs et de découvertes, Mary McCartney nous guide à travers neuf décennies pour voir et expérimenter la magie créative qui fait d’Abbey Road le studio le plus célèbre et le plus durable au monde.. Du classique à la pop, des bandes sonores au hiphop« .

Le documentaire, qui met en scène la participation de célébrités telles que Elton John, explore l’étendue, la diversité et l’ingéniosité d’Abbey Road, selon Disney+. « Les interviews montrent que de grands artistes, producteurs, compositeurs et ingénieurs et employés passionnés d’Abbey Road ont coexisté et trouvé leur langage musical et l’intensité des archives et des sessions d’enregistrement donnent un accès exclusif aux studios renommés.« .

Le bâtiment, qui a été conçu pour abriter un orchestre symphonique, n’échappe pas à la figure des Beatles, mais on voit aussi d’autres moments importants, comme Enregistrement de la bande originale de Star Wars. Le studio abritait non seulement le groupe de venir ensemblemais aussi à PinkFloyd Oui Oasisentre autres groupes, donc dans l’avancée du documentaire on peut voir jimmy Page (zeppelin mené). Le bâtiment a également servi à des cinéastes tels que Steven Spielberggy jean williamsen plus de George Lucas.

« L’aboutissement d’années de recherche : le film est la lettre d’amour personnelle de Mary à un endroit qui a non seulement favorisé le travail créatif de son père, mais aussi d’innombrables artistes parmi les plus talentueux du monde.. Avec des personnalités comme Jimmy Page, Kate Bush, Noel Gallagher, John Williams, Celeste, Eltohn John, Giles Martin, Shirley Bassey, Liam Gallagher, Pink Floyd et Paul McCartneet », a déclaré un communiqué des studios Abbey Road.

Si vous vous demandez quand il sortira Si ces murs pouvaient chanterde Disney+, le documentaire arrivera sur la plateforme le 6 janvier 2023. Le même Paul McCartney apparaît dans le long métrage tandis que nous voyons des moments dans les studios Abbey Road, des images derrière des moments emblématiques et comment certains des succès de l’un des groupes les plus connus au monde ont été enregistrés et restent pertinents à ce jour.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?