Si 70% du public portait systématiquement des masques, la pandémie de COVID-19 peut être arrêtée, selon une étude

Parmi les nombreux types de masques faciaux utilisés, tels que les masques en tissu, les masques chirurgicaux et les masques N95, l’étude indique que seul ce dernier peut filtrer les gouttelettes de la taille d’un aérosol.

Parmi les nombreux types de masques faciaux utilisés, tels que les masques en tissu, les masques chirurgicaux et les masques N95, ils ont déclaré que seul ce dernier pouvait filtrer les gouttelettes de la taille d’un aérosol.

Le COVID-19 La pandémie pourrait être arrêtée si au moins 70% du public portait des masques faciaux de manière cohérente, selon une revue d’études qui suggère que le type de matériau utilisé et la durée d’utilisation du masque jouent un rôle clé dans leur efficacité. La recherche, publiée dans la revue Physics of Fluids, a évalué les études sur les masques faciaux et examiné les rapports épidémiologiques pour savoir s’ils réduisent le nombre de personnes auxquelles une personne infectée transmet le pathogène – le nombre de reproduction du virus.

“Les masques faciaux très efficaces, tels que les masques chirurgicaux avec une efficacité estimée à environ 70 pour cent, pourraient conduire à l’éradication de la pandémie si au moins 70 pour cent des résidents utilisent ces masques en public de manière cohérente”, les scientifiques, dont Sanjay Kumar de l’Université nationale de Singapour, a écrit dans l’étude. “Même les masques en tissu moins efficaces pourraient également ralentir la propagation s’ils sont portés régulièrement”, a ajouté Kumar.

Selon les scientifiques, un aspect clé de la fonction du masque facial concerne la taille des gouttelettes de liquide expulsées du nez et de la bouche lorsqu’une personne parle, chante, éternue, tousse ou même respire simplement. Ils ont déclaré que les gouttelettes plus grosses, avec des tailles d’environ 5 à 10 microns, sont les plus courantes, ajoutant que les petites gouttelettes inférieures à 5 microns sont peut-être plus dangereuses. En comparaison, les scientifiques ont déclaré que les cheveux humains avaient un diamètre d’environ 70 microns.

Parmi les nombreux types de masques faciaux utilisés, tels que les masques en tissu, les masques chirurgicaux et les masques N95, ils ont déclaré que seul ce dernier pouvait filtrer les gouttelettes de la taille d’un aérosol. Les performances des masques faciaux portés pendant de nombreuses heures, par exemple par les soins de santé ou d’autres travailleurs essentiels, ont un impact sur l’efficacité du port global du masque, ont ajouté les chercheurs. Ils ont découvert que les masques faciaux faits de matériaux polymères hybrides pouvaient filtrer les particules avec une efficacité élevée tout en refroidissant simultanément le visage, car les fibres utilisées dans ceux-ci permettent à la chaleur de s’échapper du dessous du masque.

«Il pourrait y avoir une relation entre la résistance respiratoire et la résistance à l’écoulement du masque facial qui devra être étudiée pour un intervalle de port du masque facial», a déclaré Heow Pueh Lee, un autre co-auteur de l’étude.

“En outre, les conditions environnementales dans l’espace compartimental du masque facial devront être quantifiées plus précisément à l’aide de capteurs miniaturisés et du développement de répliques humaines pour de telles études”, a déclaré Lee. Sur la base de l’analyse, les chercheurs ont souligné l’importance d’une utilisation cohérente de masques faciaux efficaces, tels que les masques chirurgicaux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂