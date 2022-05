Shylla et Paige remportent le tout premier SAS entièrement féminin : Who Dares remporte la finale

Shylla Duhaney et Paige Zima ont été nommées les gagnantes du prix de cette année SAS : qui ose gagne, après avoir remporté la toute première finale entièrement féminine de l’émission. Regardez leur dernier défi ici:

Elles étaient deux des quatre recrues féminines à se rendre à la dernière étape du programme de formation exténuant, entrant dans l’histoire en tant que premières finalistes entièrement féminines en sept ans d’histoire de l’émission.

Jusqu’à présent, une seule femme a déjà suivi le cours, après la participation de Lou McCullough en 2019.

Shylla, Paige, Claire et Cat ont été les seules recrues à réussir après avoir été interrogées par une équipe spécialisée d’interrogateurs – la phase la plus redoutée du cours – après avoir été maintenues dans des positions de stress, enterrées vivantes et jetées dans des réservoirs d’eau pour forcer un confession.

La série s’est ensuite terminée par un dernier défi « Hang Tough », avec des recrues obligées de se suspendre à deux barres suspendues à 50 mètres au-dessus du sol, en utilisant la force du haut de leur corps pour se tenir debout.

Shylla a été la dernière femme à être suspendue, Paige laissant tomber quelques instants avant de se classer deuxième dans la tâche.

Alors que Rudy Reyes a dit aux quatre finalistes qu’ils avaient « tous excellé », l’équipe de direction a nommé Shylla et Paige comme les deux qui avaient réussi le cours.

Shylla – qui était la recrue numéro 18 – a déclaré qu’elle avait « tellement appris » sur elle-même grâce à cette expérience, ajoutant: « En fin de compte, ce que je retiens le plus, c’est que je suis en fait beaucoup plus forte que je n’aurais jamais pu l’imaginer, pas physiquement mais mentalement. Que je suis plus capable que je ne me permets de le croire et à quel point j’étais mon pire ennemi avant cette expérience.

La joueuse de 33 ans de Slough pense qu’elle a réussi à se qualifier pour la finale parce qu’elle se « prouvait quelque chose ».

« Je ne pensais pas que je ferais bien mais je me suis assuré de ne pas m’arrêter ou d’abandonner. J’ai toujours été mon pire ennemi et je me suis défendu. Je voulais faire mes preuves et dépasser mes peurs, mes propres convictions. et un discours négatif et prouver à quel point je suis fort mentalement parce que je lutte avec ma santé mentale en général. Je voulais aussi prouver que je suis assez bon et plus fort que je ne le pense et je voulais vraiment voir à quel point je pouvais faire un interrogatoire .”

Quant à savoir pourquoi les femmes sont allées si loin, la postière et footballeuse semi-professionnelle Shylla a déclaré: «Je crois que nous sommes finalement allés plus loin que les hommes parce que les femmes ont une résilience plus profonde. Pour moi, pour chaque tâche ou chaque jour, je continuais à faire chaque étape une à la fois et je ne m’arrêtais pas. »

La recrue numéro 8, Paige, a expliqué comment l’émission l’a aidée à canaliser ses «sentiments en carburant dans une situation donnée», après avoir fait face à divers problèmes de santé mentale au sein de sa famille au fil des ans – notamment le suicide de son père en 2018.

L’étudiant en sciences judiciaires de Durham, âgé de 26 ans, a déclaré: « J’ai découvert que je pouvais être vulnérable et que c’était normal. En m’ouvrant, j’ai pu apprécier davantage l’aide et les opinions des autres, ce qui m’a aidé à progresser en tant qu’individu. Je suis devenu plus conscient. L’attention portée aux détails est la clé, chaque petite pensée ou action a une réaction, choisissez judicieusement. Surtout, j’ai appris que je suis capable, je suis capable de réaliser tout ce que je me fixe et la seule limite est moi-même. «

Elle pense qu’elle s’est retrouvée en finale parce qu’elle est capable de « canaliser la douleur physique et mentale en carburant », ce qui l’a aidée à avancer.

« J’ai vraiment prospéré dans cet environnement », a déclaré Paige.

Alors qu’ancien SAS : qui ose gagne la star Ant Middleton a récemment suscité des spéculations selon lesquelles il était mécontent de la finale entièrement féminine – ayant tweeté: « La patrouille éveillée a finalement pris le contrôle et ne le cache même pas » à côté d’un GIF de l’émission – Paige pense que cela « met en évidence un changement dans la pensée générationnelle de manière positive ».

Elle a déclaré: « Les femmes sont désormais encouragées et habilitées à être fortes, autonomes et dans des positions dominantes, tandis que les hommes sont désormais encouragés à être en contact avec leurs émotions.

« Les hommes réalisent maintenant qu’ils ne doivent pas toujours être alpha et francs et prouver des points aux autres et les gars de l’émission ont vraiment montré qu’ils mettaient leur bien-être physique et mental en premier et ont choisi de quitter le cours quand ils sentaient qu’ils avaient atteint tout ce dont ils avaient besoin. »