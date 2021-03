Shuumatsu no Valkyrie: Le chapitre 45 de Record of Ragnarok devrait sortir ce 27 mars

Le manga Record of Ragnarok est à la mode depuis l’annonce d’une adaptation d’anime. Après avoir lu le chapitre précédent, les lecteurs ont maintenant hâte de lire le chapitre 45 de ‘Record of Ragnarok’.

Le précédent type de Shuumatsu no Valkyrie était intitulé Answer. Le chapitre fait partie du 11e volume du manga.

ROR Chapitre 45 Date de sortie

Le manga suit un calendrier mensuel et publie un chapitre de manga à la fin du mois dans Comic Zenon. Compte tenu du calendrier, le chapitre 45 du manga Record of Ragnarok sortira le 27 mars 2021.

Record of Ragnarok Chapitre 45 Fuites, spoilers et scans bruts

Les spoilers pour le chapitre manga ne sont pas encore sortis. Dès que nous aurons les spoilers, nous les mettrons sur le site Web. Habituellement, les scans bruts sont publiés une semaine avant la date de sortie officielle du chapitre manga.

Quant à un moyen de le lire en ligne. Les lecteurs devront peut-être un peu lutter car le manga n’est pas encore officiellement disponible sur Internet.

Record of Ragnarok est une série de mangas japonais de Shinya Umemura, Takumi Fukui et Ajichika. Il a été initialement publié en 2017 par Tokuma Shoten (ancien) et Comix. La série manga a terminé un total de 10 volumes à ce jour. Voici la bande-annonce: