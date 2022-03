Shudder’s Scare Package II: Rad Chad’s Revenge Cast and Director Lineup annoncé

Shudder et Paper Street Pictures ont annoncé la liste des acteurs et des réalisateurs de la suite de la populaire comédie d’horreur Forfait peur ont été annoncés. La suite très attendue Pack d’effarouchement II : la vengeance de Rad Chad sera diffusé exclusivement sur le service appartenant à AMC plus tard cette année.

Co-créé par Aaron B. Koontz et Cameron Burns, Pack d’effarouchement II : la vengeance de Rad Chad « suit immédiatement les événements de l’original avec les survivants assistant aux funérailles de » Rad Chad « Buckley, qui se transforme rapidement en une série élaborée de pièges mortels centrés sur les films préférés de Chad, forçant les invités à se regrouper et à utiliser les règles de l’horreur pour survivre à ce jeu sanglant », indique le communiqué de presse de Shudder.

Forfait Effrayant II ramène plusieurs des personnages les plus aimés du premier film, y compris Rad Chad lui-même, joué par Jeremy King (Pirates des Caraïbes: La Fontaine de jouvence), et le magasin de vidéos de Rad Chad, Sam, joué par le comédien Byron Brown (Bêta Garçons). Final Girl Jessie, interprétée par Zoe Graham (Enfance). Selon le communiqué de presse, d’autres acteurs se joignant à la folie incluent Rich Sommer (Mad Men, été 84), Kelli Maroney (Chopping Mall, Nuit de la comète), Graham Skipper (Au-delà des portes, VFW), Maria Olsen (Activité paranormale 3, yeux étoilés), et Shakira Ja’nai Paye (Les autres filles d’Obamale prochain Fête à la maison redémarrage).

Skipper tweeté quel plaisir ce fut de travailler avec le reste de la distribution en disant : « Plus d’annonces amusantes ! Je suis ravie d’annoncer que je vais apparaître dans SCARE PACKAGE 2 ! À venir plus tard cette année ! Travailler aux côtés de personnes comme

@Kellimaroney & @richsommer était un honneur total, et agir pour @AaronBKoontz Un tel plaisir! »





Frémir

Le co-créateur Koontz a déclaré dans le communiqué de presse qu’il était impatient de faire une suite embrassant à nouveau tous les méta-aspects de la première anthologie et la bande-annonce sortie en décembre 2021 définitivement livrée, parodiant des films d’horreur désormais classiques comme Vu. Koontz a dit :

Les suites ont une partie si décriée, mais importante de l’histoire de l’horreur, nous n’avons donc pas pu résister à nous attaquer aux tropes que nous connaissons et aimons si bien de nos franchises d’horreur préférées. Mais nous savions que dans la vraie mode de la suite, nous devions aller plus gros, plus drôles et plus sanglants, et ce groupe de cinéastes a relevé ce défi de toutes les manières!

La suite présente le réalisateur de retour Anthony Cousins, avec une suite à son segment précédent intitulé La nuit où il est revenu Partie VI : La nuit où elle est revenueavec la star Chelsey Grant (Charognards). Les nouveaux réalisateurs incluent l’actrice vétéran Alexandra Barreto (Tous les Américains, Mayas MC) avec son segment Bienvenue dans les années 90; La cinéaste australienne Rachele Wiggins (Deadhouse Sombre) avec le segment Nous sommes si morts; Le cinéaste britannique Jed Shepherd avec son segment Édition spécialele réunissant avec les acteurs de la sensation de Shudder Hébergerqu’il a co-écrit et produit.

Ashleigh Snead et Alex Euting produisent Forfait Effrayant II avec Koontz et Burns et Talley et Farrell Rose coproduisent, le tout pour Paper Street Pictures. Forfait Effrayant II est la sixième fois que Shudder et Paper Street collaborent ensemble, après avoir sorti Forfait peur ensemble en 2020. Shudder et Paper Street ont également sorti Horror-Western de RLJE La porte pâle. Ils ont également fait équipe pour le rôle principal d’Emily Hagins Désolé pour le démonqui devrait faire ses débuts en 2022.





