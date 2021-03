Shrek revient au cinéma pour son 20e anniversaire ce printemps

Shrek revient en salles le mois prochain en l’honneur du 20e anniversaire du film d’animation emblématique. Le 18 mai 2001, Shrek est sorti sur grand écran avec un succès instantané, s’imposant rapidement comme l’un des films d’animation les plus populaires de tous les temps. Pour commémorer l’occasion, Fathom Events ramène le film à succès pendant trois nuits seulement à la fin du mois d’avril. Les billets sont maintenant en vente à partir du 12 mars.

«Nous sommes ravis de nous associer à Universal et DreamWorks Animation pour ramener Shrek sur grand écran pour son 20e anniversaire», a déclaré Tom Lucas, vice-président des relations avec les studios de Fathom Events, dans un communiqué. « Ce long métrage d’animation très apprécié a un attrait durable sur plusieurs générations et fait une belle journée au cinéma pour toute la famille. »

Les publics qui regardent le retour de Shrek seront également traités avec le court métrage acclamé de DreamWorks Animation, À: Gerard, et la bande-annonce du prochain long métrage d’animation du studio, Esprit indompté, qui sortira le 4 juin.

Réalisé par l’équipe d’Andrew Adamson et Vickey Jenson, Shrek a été écrit par Ted Elliott, Terry Rossio, Joe Stillman et Roger SH Schulman. À l’origine, il a été écrit avec Chris Farley à l’esprit pour exprimer l’ogre titulaire. Quand Chris Farley est mort pendant la production, il a été refondu avec Mike Myers intervenant en tant que nouvelle voix de Shrek. Eddie Murphy joue le rôle de Donkey avec la distribution de la voix, y compris Cameron Diaz comme princesse Fiona et John Lithgow comme Lord Farquaad.

Le synopsis officiel se lit comme suit: « L’ogre au bon cœur Shrek se lance dans une quête audacieuse pour sauver la fougueuse princesse Fiona – qui est parfaitement capable de se sauver elle-même, merci beaucoup – avec l’aide de son adorable âne à la bouche bruyante, dans une tentative de gagner Remettez l’acte à son marais bien-aimé du vain, intrigant et étonnamment petit Lord Farquaad. Mais ce qui commence comme une mission de sauvetage deviendra une histoire épique d’amour éternel et d’amitié durable pour les âges. «

Après sa sortie, Shrek est devenu le premier film à remporter l’Oscar du meilleur film d’animation. Il a également été nominé pour le meilleur scénario adapté. L’année dernière, Shrek a été sélectionné pour être conservé dans le National Film Registry par la Bibliothèque du Congrès. Cela en fait le premier film d’animation DreamWorks et le premier film d’animation non de Disney à avoir cet honneur unique.

Shrek est également connu pour avoir immortalisé à jamais la chanson de Smash Mouth « All Star » après son utilisation dans le générique d’ouverture. À l’époque, l’utilisation de la chanson donnait au groupe une immense popularité. Ces dernières années, la chanson a refait surface en tant que mème Internet populaire en raison de son association avec Shrek. Elle s’est même classée parmi les chansons rock les plus diffusées aux États-Unis entre 2017 et 2020.

Les événements Fathom seront affichés Shrek dans les salles les 25, 28 et 29 avril. Édition 20e anniversaire de Shrek sortie vidéo à domicile, qui comprend l’impression 4K du film, qui sortira le 11 mai. Vous pouvez en savoir plus sur l’événement ou acheter des billets auprès de Fathom Events.

Sujets: Shrek