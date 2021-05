Shrek n’a jamais été censé avoir un accent écossais

C’est difficile à imaginer mais Shrek n’était jamais censé avoir un accent écossais et dans une version antérieure du personnage avait un léger twang new-yorkais.

Le frère de Farley, Kevin, a déclaré que le personnage de Shrek était également très différent, s’adressant à Yahoo en 2015, il a déclaré: «À l’origine, le Shrek le personnage était un peu plus comme Chris, comme un homme innocent humble et maladroit. «

Mais après sa mort tragique à seulement 33 ans, le studio a été contraint de se trouver un autre Shrek et Austin PowersLa star Mike Myers s’est inscrite et le scénario a été réécrit.

Expliquant pourquoi il a décidé de changer d’accent, Myers a déclaré à USA Today: « Il y a une lutte de classe dans Shrek entre les rois et reines de contes de fées et les gens ordinaires.

« J’ai toujours pensé que Shrek a été élevé dans la classe ouvrière. Et depuis que Lord Farquaad jouait en anglais, j’ai pensé à l’écossais. «

Et l’accent a été un grand succès, Steven Spielberg ayant même contacté Myers pour dire qu’il avait « amélioré le film ».

« J’ai reçu une lettre de Spielberg me remerciant beaucoup de me soucier du personnage », a déclaré Myers.

« Et il a dit que l’accent écossais avait amélioré le film. »

Croyez-le ou non, cela fait 20 ans que nous nous sommes rencontrés Shrek – et bien que ce soit un classique très apprécié par des millions de personnes, une récente critique du Guardian a ébouriffé quelques plumes après avoir été qualifiée de « pas drôle » et de « surfaite ».