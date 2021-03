Shrek fête ses 20 ans avec la sortie 4K Ultra HD

Cette année marque le 20e anniversaire depuis que le monde a été béni avec Shrek et les fans pourront le ramener à la maison en 4K pour la première fois en mai!

J’adore Shrek. Je m’en fous. Je pense que c’est un film amusant, ça me fait toujours rire et ça a un bon message. En tant que tel, je suis ravi de le voir enfin bénéficier du traitement 4K Ultra HD juste à temps pour son 20e anniversaire. J’arrive 11 mai, le film bénéficie non seulement d’une mise à niveau de résolution, mais également de plusieurs bonus, dont 10 courts métrages:

Vous n’avez jamais rencontré de héros comme SHREK. L’ogre attachant a déclenché un phénomène cinématographique et a capturé l’imagination du monde avec… le plus grand conte de fées jamais raconté! Les critiques ont qualifié SHREK de «non seulement un brillant film d’animation, mais un superbe film à tous les niveaux» (Larry King, USA Today). Revivez chaque instant de la quête audacieuse de Shrek (Mike Myers) pour sauver la fougueuse princesse Fiona (Cameron Diaz) avec l’aide de son adorable âne à la bouche bruyante (Eddie Murphy) et reconquérir l’acte à son marais bien-aimé des intrigues de Lord Farquaad (John Lithgow). Enchantement irrévérencieux et «monstrueusement intelligent» (Leah Rozen, People Magazine), SHREK est une aventure à la taille d’un ogre que vous voudrez revoir encore et encore!

FONCTIONNALITÉS BONUS SUR 4K Ultra HD, BLU-RAY et DVD:

DIX COURTS FILMS:

Soirée karaoké Shrek dans le marais

Idole lointaine

Le Chat Botté: Les Trois Diablos

Le fantôme de Lord Farquaad

Shrekless effrayé

Nuit de suspense

Le cochon qui criait au loup-garou

Shrek les salles

Donkey’s Caroling Christmas-tacular

Bûche de Noël de Shrek

CINQ ÉPISODES DE LA SÉRIE TV «LES AVENTURES DU PUSS IN BOOTS»:

Épisode 1: Caché

Épisode 2: Sphinx

Épisode 3: Frères

Épisode 4: Duchesse

Épisode 5: Aventure

FONCTIONNALITÉS BONUS SUR 4K UHD et BLU-RAY:

Le parcours interactif de Shrek: I

Pleins feux sur l’âne

Secrets de Shrek

Scènes supprimées

Shrek dans The Swamp Karaoke Dance Party

Vidéos musicales

Commentaire avec le réalisateur Andrew Adamson et Vicky Jenson et le producteur Aron Warner

FONCTIONNALITÉS BONUS SUR DVD:

Pleins feux sur l’âne

Secrets de Shrek

Scènes supprimées

Shrek in the Swamp Karaoke Dance Party

Vidéos musicales

Commentaire avec le réalisateur Andrew Adamson et Vicky Jenson et le producteur Aron Warner