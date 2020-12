"Shrek" différemment: Redditor presse le film entier sur une seule disquette

La tendance est vers 4K et plus – mais cela n’a pas empêché un utilisateur de Reddit d’écrire l’intégralité du film « Shrek » sur une disquette. Il doit être clair que cela ne peut se faire entièrement sans perte de qualité …

Vous avez encore de vieilles disquettes à la maison et vous ne savez pas quoi en faire? Écrivez des films dessus. L’utilisateur de Reddit u / GreedyPaint a fait exactement cela. Il a compressé l’intégralité du film « Shrek », qui occupe 4,7 Go d’espace sur un DVD, sur une disquette de 1,44 Mo. Comme? Il a écrit son propre codec vidéo x265, qui a compressé la résolution vidéo à un 120 x 96 pixels insensé à une fréquence d’images de seulement 4 ips. Et voilà, « Shrek » n’a soudainement besoin que de 1,37 Mo d’espace de stockage.

Propre système de magnétoscope pour lire le disque de film

Pour pouvoir jouer à la version incroyablement haute résolution de « Shrek », l’utilisateur de Reddit était également créatif. Il a construit son propre système de magnétoscope, qu’il a nommé LimaTek Diskmaster. Le Diskmaster se compose d’un Raspberry Pi et d’un lecteur de disquettes qui y sont connectés, tous deux logés dans une boîte. Lors du démarrage, le maître de disque lit une animation personnalisée et vous invite à insérer un disque. Si une disquette est insérée dans le lecteur, le film démarre automatiquement.

Assurez-vous de regarder la vidéo sur Reddit. La qualité de la vidéo et de l’audio après la compression de « Shrek » doit être vue ou entendue. À propos, l’utilisateur de Reddit u / GreedyPaint planifie déjà le prochain projet: il veut écrire un film sur un disque. Nous sommes ravis.