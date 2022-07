Shredder’s Revenge a dépassé le million d’exemplaires sur toutes les plateformes pour la première semaine après sa sortie en juin

Shredder’s Revenge a dépassé le million d’exemplaires sur toutes les plateformes,

Pour la première semaine après la sortie en juin.

Le 4 de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge a dépassé le million d’exemplaires sur toutes les plateformes, a annoncé l’éditeur Dotemu sur son Twitter. Dans un communiqué de presse, la société a précisé que cela s’était produit au cours de la première semaine après la sortie du jeu, qui s’est tenue le 16 juin 2022.

L’éditeur a remercié les fans de Shredder’s Revenge et l’équipe d’évolution de Jeux d’hommage.

Shredder’s Revenge a été salué par les critiques et les joueurs. Sur Metacritic, le bitmap a reçu une note moyenne de 85 sur 100 selon les journalistes et de 8,9 sur 10 selon les utilisateurs de la plateforme. Sur Steam, le jeu a une critique de 92% sur près de 6 000 critiques.

Dans un article précédent, Depuis 2017, une tendance s’est amorcée dans l’industrie du jeu vidéo pour repenser soigneusement les séries 16 bits bien connues et injustement oubliées. Les suites et les redémarrages notables incluent Streets of Rage 4, Sonic Mania, Pocky & Rocky Reshrined, Wonder Boy

The Dragon’s Trap, The Ninja Saviors: Return of the Warriors, Blaster Master Zero, Wild Guns Reloaded, Actraiser Renaissance – la liste s’allonge encore et encore.

Ces jeux ont une chose en commun : ils ont reçu des éloges bien mérités de la part des fans et de la presse spécialisée dans les jeux.

Et le dernier Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge de Tribute Games ne fait pas exception.

Shredder’s Revenge n’est pas seulement une digne réinvention des beat-them-ups classiques de Konami, mais aussi un hommage à toute la franchise.

Le jeu a absorbé tout le meilleur des parties arcade, 8 bits et 16 bits de la série, ainsi que des bandes dessinées et de la série animée de 1987. Et cela ne s’applique pas seulement aux conceptions de personnages reconnaissables et à la stylisation délibérée des anciens jeux.

Avec cela, il y a un ordre complet, bien qu’au début, vous puissiez être confus par les proportions légèrement « chibis » des personnages.

Les anciens fans assidus seront ravis du nombre important de références et de camées inattendues.

De plus, toutes les tortues, Bebop et Rocksteady sont exprimées par les acteurs originaux. Partout dans le jeu, on retrouve des héros et des éléments de la série animée, fun, et même des comics Archie, qui ont été publiés en Russie dans les années 90 grâce à la maison d’édition Makhaon.