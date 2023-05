Showtime confirme l’émission Revival pour Weeds et Nurse Jackie

Avec l’avènement des plateformes de streaming dans chacun des grands studios ou sociétés de divertissement, les suites tardives, les remakes et les reprises sont devenus monnaie courante. Après avoir fait revivre d’autres classiques du réseau, Showtime annonce le retour de Mauvaises herbes et Infirmière Jackie avec des reprises qui continueront les histoires originales.





Deadline confirme que Lionsgate Television travaille activement avec Showtime pour ramener deux de ses séries les plus acclamées, qui se sont terminées il y a plus de 10 ans. Pour le moment, aucun autre détail n’a été partagé car les deux projets en sont aux premiers stades de développement, mais le point de vente a révélé que les actrices Edie Falco et Mary-Louise Parker reviendront pour jouer dans chacune des reprises respectives.

Mauvaises herbes et Infirmière Jackie rejoindra la liste des émissions de retour de Showtime telles que Dexter : sang neuf, qui ne se poursuivra pas après un seul épisode mais a déjà une série préquelle en développement. D’autres retours récents incluent Queer comme Folkqui n’a malheureusement pas été bien accueilli par les fans, et Le mot L : Génération Q, qui a récemment été annulé après sa troisième saison. Heureusement, l’univers de Le mot Je se poursuivra avec une autre série se déroulant à New York.

De quoi parlent Weeds et Nurse Jackie ?

Créé en 2005, Mauvaises herbes a été créé par Jeni Kohan, la femme derrière Orange est le nouveau noir. Il a duré huit saisons, se terminant en 2012. La série mettait en vedette Mary-Louise Parker, Justin Kirk, Hunter Parrish, Alexander Gould, Jeffrey Dean Morgan, Kevin Nealon, Andy Milder, Elizabeth Perkins et Allie Grant.

L’histoire suit la veuve Nancy Botwin, qui se retrouve incapable de subvenir aux besoins de sa famille après le décès de son mari. Afin de continuer à vivre comme avant, elle commence à vendre de l’herbe à ses voisins dans la ville idyllique d’Agrestic en Californie. Mauvaises herbes centré sur toute la famille Botwin, se concentrant sur Nancy mais aussi sur ses fils, et montrant les difficultés qu’ils traversent à mesure que leur entreprise illégale se développe et devient chaque jour plus populaire. L’émission est toujours considérée comme l’une des meilleures du réseau et, à l’époque, elle a été nominée et a remporté un nombre décent de récompenses, notamment des Emmys et des Golden Globes.

Infirmière Jackie est sorti en 2009 et a terminé sa course en 2015, après sept saisons et 80 épisodes. Il mettait en vedette Edie Falco dans Jackie Peyton, Eve Best dans le rôle du Dr Eleanor O’Hara, Merritt Wever dans le rôle de Zoey Barkow, Paul Schulze dans le rôle d’Eddie Walzer, Peter Facinelli dans le rôle du Dr Fitch « Coop » Cooper, Dominic Fumusa dans le rôle de Kevin Peyton, Anna Deavere Smith comme Mme Gloria Akalitus, et Stephen Wallem comme Thor Lundgren entre autres.

Infirmière Jackie a été créé par Liz Brixius, Linda Wallem et Evan Dunsky, et a suivi le personnage titulaire alors qu’elle s’occupait de son travail dans un hôpital de New York, d’autres infirmières, médecins et de ses drames personnels. La série a été un énorme succès et très bien accueillie par la critique, remportant de nombreuses nominations pour les Primetime Emmys, les Golden Globes et plus encore.

Il n’y a pas encore de dates de sortie fixées pour les reprises.