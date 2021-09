Showtime a approuvé la production de « Let The Right One In »

L’acteur mexicain Demián Bichir semble faire un très bon parcours aux États-Unis en obtenant un nouveau rôle dans une production originale sur Showtime, qui fera la critique de « Let The Right One In », l’un des romans d’horreur qui ont été publiés dans le dernier 20 ans.

Bien que Showtime n’ait pas encore présenté l’annonce sur ses plateformes, le portail spécialisé dans le genre d’horreur Bloody Disgusting a confirmé que la chaîne a déjà soumis l’approbation pour cette révision de l’histoire créée par l’auteur suédois John Ajvide Linqvist, en commençant par une saison de dix épisodes. .

Contrairement au roman original, la série présentera l’histoire d’un homme qui est obligé de prendre soin de sa fille lorsqu’elle se transforme en une redoutable créature de la nuit. Bichir sera en charge de tenir ce rôle principal dans la série, tandis que Madison Taylor Beaz (Selena : The Series) sera en charge de jouer Eleanor, sa fille.

Selon la description de la série, « Let The Right One In », le père d’Eleanor, Mark, sera contraint de commettre des actes odieux afin de satisfaire la soif de sang de sa fille, qui rencontrera un nouvel ami qui le fera raviver. ses désirs de retrouver son humanité, malgré les pouvoirs que lui offre sa nouvelle condition.

Ce nouveau projet a été écrit par Andrew Hinderaker, créateur de séries comme « Away » et « Penny Dreadful », qui en plus d’agir en tant que showrunner. Seith Mann, réalisateur de « Homeland » et « Dexter », était chargé de passer derrière la caméra dans son premier épisode dans lequel sont rapportées les performances supplémentaires de Kevin Carroll, Ian Foreman, Anika Noni Rose, Larry Pine, Grace Gummer. Jacob Buster.

Le roman « Let The Right One In » a été publié pour la première fois en 2004, étant présenté dans certains cercles de lecture comme l’œuvre de l’équivalent de Stephen King en Suède, où il a eu une adaptation cinématographique en 2008, suivi d’un remake en 201o réalisé par Matt Reeves, responsable de « The Batman ».