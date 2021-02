Shores Unknown EST un nouveau RPG tactique destiné au Steam Game Festival

Shores inconnu est un nouveau RPG tactique de Vallynne et Hitcents. Le titre permet aux joueurs de voyager sur une grande carte et de se battre contre des boss de raid et des armées massives. Ce RPG tactique unique présente un système de combat sans grille qui combine les attentes traditionnelles avec des options innovantes.

Dans ce monde, la Couronne dirige la terre et l’Inquisition fait la police. Alors que l’empire est dans une guerre perpétuelle, le Murk au nord est bordé par un brouillard hanté. Le héros doit parcourir l’une ou l’autre des terres à la poursuite de ses rêves et de son destin.

Les joueurs incarnent le chef d’une nouvelle société de mercenaires. Après une affectation erronée, les joueurs doivent se battre contre la Couronne et chercher des alliés en cours de route. Voyagez dans le Murk et recherchez la vérité dans un pays inconnu plein d’opportunités et d’options.

Ce RPG tactique est rendu dans une esthétique low-poly et met les joueurs au défi de diriger une équipe de mercenaires. C’est un jeu de guerre alors forgez des alliances, menez des batailles et voyagez au-delà du brouillard.

Au fond, ce titre est une aventure narrative qui change en fonction de la prise de décision du joueur. Alors que vous voyagez dans le Rives inconnues, les joueurs sont présentés avec d’innombrables batailles et aventures à vivre.

Voyagez dans un pays gouverné par une Couronne et contraint à la guerre. Ce titre présente une expérience de combat unique où les joueurs pourront évaluer la situation et placer des commandes, puis regarder leur stratégie prendre vie à mesure que le jeu automatise les commandes.

Les personnages peuvent progresser de nombreuses façons différentes en apprenant de nouvelles compétences, classes et équipements. Au fur et à mesure qu’ils évoluent, les joueurs peuvent voir leur choix de combat changer alors que chaque mercenaire devient un élément essentiel de l’équipe dans son ensemble.

Le titre est un monde vibrant et vaste malgré son esthétique low-poly. Il y a des tonnes d’endroits, des dizaines de personnages et des secrets cachés à travers le pays qui ne demandent qu’à être explorés. Seuls les courageux peuvent trouver chaque détail, alors soyez prudent lorsque vous vous aventurez dans des terres dangereuses.

Ce titre convient à un public de tous âges. Bien qu’il s’agisse d’un RPG, tant que le joueur peut comprendre les tactiques impliquées, il est sûr de prospérer dans cette aventure unique.

Shores inconnu prévoit de sortir le Vapeur en février dans le cadre du Steam Game Festival.