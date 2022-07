Shooter XIII n’a pas réussi à faire exploser l’industrie lors de sa sortie en 2003. À l’avenir, ils ont même eu une agréable surprise

Cependant, un culte s’est formé parmi les connaisseurs du jeu. À l’avenir, ils ont même eu une agréable surprise: après tout, Microids en 2019 a annoncé l’apparition d’un remake.

Mais malheureusement, cela a également échoué. Par conséquent, les microïdes et les PlayMagic studio de développement a même dû s’excuser en raison d’une si mauvaise version.

Cela aurait pu s’arrêter là, mais l’entreprise a décidé de faire une autre tentative. Résultat, Microids a changé de studio de développement un an et demi après un redémarrage désastreux du jeu.

Ainsi, l’entreprise a été créditée d’une déclaration sur Steam : « Pour atteindre des standards de qualité et offrir aux joueurs une expérience de jeu optimale, Microids a décidé de confier le développement du XIII remake au studio français Tower Five (Lornsword: Winter Chronicle). Des travaux sur des changements importants sont en cours depuis plus d’un an. La mise à jour sera publiée le 13 septembre.

Ce jour-là, les propriétaires de jeux recevront une nouvelle version gratuitement. De plus, il est sûr de plaire aux joueurs. Tout comme il était initialement prévu.

Le studio de développement a repensé l’intégralité du jeu : de l’artwork à l’intelligence artificielle. Des améliorations dans le domaine technique ont également été ajoutées.

Les fans accordent probablement beaucoup d’attention au « style artistique sophistiqué » du jeu. Après tout, XIII est basé sur les bandes dessinées du même nom.

Et si dans le jeu original de 2003, les développeurs ont réussi à transmettre leur atmosphère à travers le composant visuel, alors tout s’est avéré terrible en termes de remake.

Les joueurs ont réagi positivement à l’annonce du redémarrage du jeu. Mais il y avait aussi des critiques constructives. Cela fait donc plus d’un an depuis la dernière mise à jour de XIII.

Cette circonstance m’a fait penser que le jeu pourrait être abandonné. De plus, Microids ne publie pas de nouvelles captures d’écran même si un remake est en développement depuis plus d’un an.