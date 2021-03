Les Golden Globes 2021 ont été livrés le 28 février, mais ils donnent quand même de quoi parler dans l’industrie pour deux polémiques qui ont explosé avant la livraison: le manque de diversité parmi ses membres et l’absence frappante de Bridgerton parmi ses nominations. Le créateur de la série Netflix, Shonda rime, a brisé le silence à ce sujet et elle a été très dure avec la Hollywood Foreign Press Association (HFPA). Il a dénoncé les mauvais traitements et la discrimination. De quoi s’agit-il?

La 78e cérémonie de remise des prix a fait beaucoup de bruit devant des acteurs comme Judd Apatow, Patton Oswalt, Jurnee Smollett, Ava DuVernay et Kerry Washington ils se sont plaints des quelques candidats noirs que le gala avait et du fait que la HFPA ne compte pas de membres noirs parmi ses 87 membres. Même Ellen Pompeo a affirmé que les Golden Globes ont « un problème d’équité des membres inacceptable ».







En outre, l’absence de Bridgerton a attiré l’attention pour être la première la plus regardée de l’histoire de Netflix. Au contraire, la présence d’Emily à Paris a généré encore plus de polémique. Shonda s’est exprimée pour la première fois sur le sujet et rien n’a été enregistré pour pointer directement contre l’organisation des récompenses.

Shonda Rhimes a visé les Golden Globes en l’absence de Bridgerton

Le créateur également de Grey’s Anatomy a répondu à un tweet de TheWrap déclarant que la HFPA avait refusé les demandes de tenir des conférences de presse pour des projets majeurs avec des moulages à LED noires comme Bridgerton. « HFPA a refusé notre conférence de presse. Jusqu’à ce que ce soit un » succès surprise « (Grey’s, Scandal, Murder -SURPRISE!) »Il a indiqué le traitement constant qu’il a reçu de l’entité.

Et je suis le chanceux. Plus important encore: pensez à tous les grands talents et spectacles qui n’ont même jamais eu de chance. – shonda rhimes (@shondarhimes)

16 mars 2021





« Et pourtant, ils m’ont quand même demandé de me présenter en personne pour jouer aux Globes. Nous ne sommes pas les seuls. C’est pourquoi la maison HFPA est en feu. Ils ont allumé la flamme avec leur propre ignorance. »Rhimes a ajouté à propos de l’invitation qu’elle a reçue à participer au gala même si elle n’a pas été nominée.

De plus, il a déploré d’autres productions qui n’avaient pas le soutien qu’elles méritaient. « Et je suis le chanceux. Plus important encore, pensez à tous les grands talents et spectacles qui n’ont même pas eu de chance. « condamné.