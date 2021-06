Shock on Sunday : Samsung a-t-il abandonné le Galaxy S21 FE ? · ⊃ 45secondes.fr.de

Le Galaxy S21 FE est censé être l’un des smartphones Samsung les plus excitants en 2021. Au début, cependant, un drame semble se dérouler : Apparemment, le fabricant a brusquement arrêté la production. Un autre point risque de vous causer peu de compréhension.

Quelques semaines avant la présentation supposée prévue du Galaxy S21 FE, les bandes sont désormais immobiles, rapporte le sud-coréen ETNews. Le portail s’appuie sur des sources de l’industrie. Il n’y a actuellement pas assez de processeurs d’application disponibles pour le Snapdragon 888. On craignait déjà qu’il puisse y avoir des goulots d’étranglement généraux pour les smartphones Android en 2021.

Galaxy S21 FE : commandes annulées

Vraisemblablement, ce n’est pas un problème temporaire, mais vraiment important, car le fabricant a non seulement informé les autres fournisseurs de l’arrêt imminent de la production du Galaxy S21 FE le 11 juin, mais a également annulé leurs commandes.

Le célèbre univers de Leaker Ice s’est également exprimé sur l’histoire et l’a partiellement confirmée. En conséquence, la fin brutale du Galaxy S21 FE n’est pas due à des goulots d’étranglement de livraison de semi-conducteurs, mais aux matériaux dont Samsung a besoin pour la batterie.

Autant que je sache, l’arrêt soudain du S21 FE n’est pas dû à la puce, mais au fait qu’une autre pièce ne peut pas être alimentée normalement, très probablement la batterie. pic.twitter.com/5BzoBNjLLj – Univers de glace (@UniverseIce) 13 juin 2021

Priorité aux pliables ?

Le rapport précise également que Samsung souhaite réserver les quelques semi-conducteurs disponibles pour ses smartphones pliables, comme le Galaxy Z Fold 3. Cela confirmerait que le constructeur souhaite continuer à pousser ses téléphones pliables. Il prendrait cependant un risque économique.

Car le Galaxy S21 FE est susceptible d’avoir un potentiel de vente nettement plus important, alors que les pliables (du moins dans ce pays) ont jusqu’à présent suscité peu d’intérêt. De plus, Samsung ne mettrait sur le marché un smartphone haut de gamme classique qu’au moins à l’automne. La série Galaxy Note est censée être suspendue en 2021 et le Galaxy S21 FE devrait effectivement passer dans cette position.

Sortie en septembre au plus tôt ?

Dans tous les cas, il ne semble actuellement pas clair quand le Galaxy S21 FE sera lancé. Si le rapport s’avérait vrai, Samsung ne pourra certainement pas conserver la sortie prévue en août. Un leaker rapporte que le smartphone a « au moins un mois de retard ».

D’accord, j’ai reçu des informations sur le S21 FE. S21 FE a été suspendu pendant au moins un mois, alors ne vous attendez pas à ce qu’il soit publié avant septembre. Et si quelque chose ne va pas, ils pourraient annuler le S21FE …. – Chun (@ chunvn8888) 13 juin 2021

(NDLR : la photo de couverture utilisée montre un concept du Galaxy S21 FE que LetsGoDigital a créé en collaboration avec le designer Snoreyn.)









