Shiva dans Streets of Rage 4 sera le troisième personnage de son DLC

Après des semaines de mystère, le troisième personnage DLC du jeu d’action est révélé. Shiva dans Streets of Rage 4 sera une réalité dans l’extension officielle.

Cela fait un mois qu’ils ont confirmé l’une des meilleures nouvelles de l’année. Les déjà fantastiques Streets of Rage 4 auraient une extension officielle. Je le ferais avec une toute nouvelle campagne intitulée Mr. X Nightmare, et plusieurs personnages jouables viendraient en bonus. Aujourd’hui, le dernier de la liste est confirmé. Le sournois Shiva dans Streets of Rage 4 sera l’un des guerriers gérables.

Cela a été confirmé par Dotemu dans une nouvelle bande-annonce officielle. Ce n’est pas une surprise totale, car de nombreux joueurs ont imaginé que ce serait lui à cause des silhouettes qu’ils montraient des personnages jouables. Il est maintenant le troisième et dernier personnage jouable à être ajouté, avec le nouveau venu Estel et le classique Max de Streets of Rage 2.

Vous pouvez voir la bande-annonce avec son gameplay et sa présentation ci-dessous.

Shiva était auparavant jouable dans Streets of Rage 3, mais sa position dans la franchise est généralement celle d’un antagoniste mineur. Il n’était pas rare que les joueurs affrontent lui et ses pouvoirs liés au chi dans leur lutte contre le crime. Dans Streets of Rage 4, il est revenu en tant que boss final de l’une des phases, tout comme les deux autres personnages DLC, Estel et Max.

Une nouvelle histoire, des niveaux exclusifs et des armes improvisées à utiliser sur le champ de bataille sont attendus dans l’extension. Bien sûr, ce dernier n’est pas quelque chose dont Shiva peut profiter. Le guerrier refuse d’utiliser quoi que ce soit pour nuire à ses ennemis autre que ses propres poings. Attention, vous pouvez toujours frapper vos armes en l’air et les lancer sur les ennemis. Techniquement, ça ne compte pas, n’est-ce pas?