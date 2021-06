Shirley Penaforte donne des conseils sur Invisalign

L’actrice brésilienne Giovanna Ewbank l’a utilisé. L’acteur Bruno Gagliasso aussi. La chanteuse Anitta ? Idem. À la recherche d’un sourire parfait dans ses moindres détails, les trois sont quelques-unes des célèbres célébrités brésiliennes qui ont choisi de porter Invisalign – un remplacement pour les anciens appareils dentaires.

Créé en 1997 par Align Technology et responsable du traitement de plus de 9 millions de patients dans le monde, l’appareil s’est fait connaître ici au Brésil au cours des dernières années, en particulier pour le grand nombre de noms célèbres qui en sont devenus adhérents. A Brasilia, l’un des spécialistes est le dentiste Ceará, basé à Brasilia, Shirley Penaforte, qui a adopté le docteur Invisalign, et a fini par devenir une référence en la matière.

Comme le révèle le site le chancelier, les appareils orthodontiques « invisibles » sont une méthode de plus en plus sûre et rapide pour aligner les dents. « Invisalign est un appareil amovible, transparent et similaire aux plaques de blanchiment des dents, fait sur mesure pour chaque personne, mais qui est conforme à la prescription, à la planification et aux conseils de votre dentiste. C’est sûr, c’est pratique, c’est moderne et ça apporte un très bon résultat en peu de temps », explique l’orthodontiste, qui travaille avec les dernières nouveautés en orthodontie et possède également un scanner moderne, l’iTero, qui aide au suivi, à la collaboration et au traitement avec Invisalign.

Le fait est que le « dispositif invisible » est devenu un « chouchou », surtout chez les femmes, pour des raisons d’esthétique et d’estime de soi. Mais, même s’il a un public cher, selon le Dr Shirley Penaforte, « il n’y a pas de contre-indications à l’utilisation de l’appareil. Les enfants à denture mixte entre 6 et 7 ans, par exemple, peuvent également être traités avec l’aligneur Invisalign First. Le résultat est surprenant », assure-t-il.

En plus des enfants, l’orthodontiste soutient que même les personnes âgées peuvent être traitées avec Invisalign. « Et pas seulement les personnes âgées ; les adolescents, les adultes et même les personnes ayant des problèmes parodontaux peuvent profiter des avantages de l’appareil. Il n’y a pas de contre-indications », précise-t-il.

Dévouement au traitement

L’orthodontiste prévient : pour que le traitement soit efficace, le patient doit porter l’appareil au moins 22 heures par jour. « Il peut être retiré juste pour la nourriture et l’hygiène. De plus, il porte constamment des broches dans la bouche », précise-t-il.

Elle précise également qu’il faut dormir avec l’aligneur et le changer uniquement selon la prescription du dentiste, qui peut varier de sept à dix jours.

temps de traitement

Selon l’orthodontiste Shirley Penaforte, la durée du traitement avec Invisalign varie de trois mois à deux ans. « L’Invisalign remplit la même fonction que les appareils orthodontiques traditionnels, avec l’avantage de ne pas avoir le sourire plein de brackets métalliques. De plus, le patient est libre de manger tout type de nourriture, sans restriction », souligne le dentiste.