Shinobi Life 2 revient sous le nom de Shindo Life!

Bien que nous ayons déjà signalé que Shinobi Life 2 avait été supprimé de Roblox pour des problèmes de droits d’auteur, de bonnes nouvelles sont arrivées pendant la pause de Thanksgiving. Il semble que le développeur RELLGames ait rapidement relancé Shinobi Life 2 en tant que tout nouveau jeu Roblox, cette fois appelé Shindo Life.

Les fans du populaire Shinobi Life 2 seront encore plus excités de savoir que leurs données de sauvegarde précédentes sont en sécurité. Cela signifie que toutes les passes de jeu, toutes les données et tout ce qui a été acheté sur le titre précédent seront transférés à Shindo Life. Cela est un énorme soulagement car de nombreux joueurs se sont demandé ce qu’il adviendrait de tout le contenu acheté par Robux.

« Afin de même récupérer le match, nous avons dû faire un changement de titre », a déclaré RELLGames. «Ce sont des choses délicates avec la logistique avec DMCA et le fonctionnement de Roblox. Ne vous inquiétez pas: toutes vos données sont toujours là, je l’ai déjà confirmé; c’est juste un titre différent. «

Lorsque les joueurs se connecteront à Shindo Life pour la première fois, ils seront agréablement surpris. Presque rien dans le gameplay n’a changé et vous aurez l’impression de revenir dans le jeu il y a quelques semaines. Je peux le confirmer, car j’ai essayé Shindo Life pour moi-même.

Cependant, certains aspects de Shindo Life seront différents. Certaines options de personnalisation des personnages ont été supprimées pour empêcher le nouveau jeu de recevoir un avertissement pour atteinte aux droits d’auteur. Bien que ce soit certainement une déception, il est préférable de récupérer le jeu dans son intégralité au lieu de le supprimer complètement.

Le nouveau nom a été créé en combinant deux des jeux les plus populaires de RELLGames: Shinobi Life 2 et Nindo de 2014-15. Mashed ensemble, le nouveau nom fait Shindo Life, marquant une nouvelle ère pour l’un des jeux les plus populaires générés par les utilisateurs de Roblox.

Regardez cette vidéo ci-dessous pour voir la déclaration officielle de RELLGames sur le lancement de Shindo Life. Ils vont également plus en détail avec des images de gameplay.

Avez-vous déjà commencé à jouer à Shindo Life? En attendant, pourquoi ne pas consulter quelques codes gratuits pour Shindo Life 2 afin que vous puissiez commencer à progresser rapidement!