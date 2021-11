Shining Vale: la série StarzPlay avec Courteney Cox a confirmé la date de première

Courteney barreur s’est notamment distinguée par son interprétation comme Monique Geller dans la série comique Amis et pour sa performance en tant que Coup de vent dans les films d’horreur pousser un cri. Désormais, la star redouble la mise et présente une nouvelle comédie d’horreur qui aura lieu dans Starzplay et qui sortira très prochainement sous le titre Val brillant. De cette façon, le nominé pour l’Emmy Award et l’Academy Award, est nommé en tant que protagoniste de l’une des versions les plus prometteuses de 2022.

Vous ne serez pas seul, car Greg Kinnear – de Aussi bon que possible et Les Kennedy– l’accompagnera en tant que co-star. Ensemble, ils donneront vie à Pat et Terry Phelps, un couple cherchant à sauver leur mariage en mettant leurs économies en commun pour déménager de leur appartement exigu de Brooklyn à un manoir victorien à Shining Vale, situé dans le Connecticut. Mais la vie de cette femme ne s’arrangera pas si facilement : elle est devenue célèbre en écrivant un roman sur l’autonomisation des femmes alors qu’elle était trempée dans la drogue et l’alcool. Mais 17 ans plus tard, elle se sent totalement insatisfaite.

Elle est sobre, bien que sa relation avec son mari ne se passe pas bien du tout, elle n’a toujours pas réussi à écrire son deuxième roman et ses enfants – interprétés par Gus Birney et Dylan Gage– ils ne veulent rien avoir à faire avec elle. Réunir la famille sera le grand défi pour les Phelps, qui sont quelque peu éclipsés lorsqu’ils découvrent que la maison vieille de 200 ans dans laquelle ils vivent a le présence d’une femme d’apparence démodée apparaît flottant à l’extérieur de la fenêtre du salon.

Avec la comédie comme protagoniste principal, l’histoire de StarzPlay impliquera un triple meurtre et une série de faits effrayants qui provoquent des mouvements et des sons étranges la nuit. Les représentations de Merrin Dungey et Mira Sorvino compléter le casting qui se déplace sous le commandement de Jeff Astrof et Sharon Horgan, créateurs de Val brillant.

+ Quand Shining Vale sort-il ?

Depuis Europe, Amérique latine et Japon, Val brillant peut être apprécié à partir de la plate-forme de streaming internationale Starzplay. Pendant ce temps, aux États-Unis et au Canada, il sera diffusé via STARZ. Les épisodes de la série seront disponibles à partir de Dimanche 6 mars 2022 produit par Warner Bros. Television et Lionsgate Television en association avec Other Shoe Productions, Merman et Kapital Entertainment.

