Shingeki no Kyojin, ultime saison : nouvel aperçu de la partie 3

La nouvelle de la troisième partie de la dernière saison de Shingeki no Kyojin, qui marquera la fin définitive de l’histoire, était connue. C’est tout ce qu’on sait !

© CarteShingeki no Kyojin, ultime saison : nouvel aperçu de la partie 3.

Shingeki no Kyojin Elle s’est imposée comme l’une des séries les plus populaires de ces dernières années, en dehors de l’industrie de l’anime, puisqu’elle a franchi les barrières du genre et fait partie de la culture populaire à travers le monde. En avril de cette année, ils ont clôturé la partie 2 de leur dernière saison sur le service de streaming Crunchyroll, mais là, il a été annoncé qu’il y aurait une troisième partie, dont il n’y avait pas eu beaucoup de nouvelles jusqu’à présent. Quelle est la nouveauté qui est sortie ?

La grande incertitude des fans subsistait suite à l’annonce du nombre d’épisodes qu’aurait la partie 2 de l’ultime saison, puisqu’il restait encore plusieurs chapitres du manga à adapter et qu’il se murmurait qu’ils n’étaient pas suffisants. Pour cette raison, on pensait que la phase finale pourrait se présenter sous forme de film, mais une partie 3 a finalement été annoncée.

+Ce que l’on sait de Shingeki no Kyojin, partie 3 de la saison finale

Par le biais d’une déclaration sur leurs réseaux sociaux officiels, il a été annoncé que « Shingeki no Kyojin: Final Season – Special Event 2022 » aura lieu le 13 novembre au Tachikawa Stage Garden au Japon. L’ouverture consistera en un concert symphonique avec les interprètes des chansons du spectacle, mais le plus important est ce qui vient après.

Après le récital, Une deuxième partie viendra qui sera axée sur une conférence de presse avec le casting de voix de la série, où des nouvelles de la partie 3 de la dernière saison sont attenduescomme une nouvelle bande-annonce ou la date de sortie définitive qui est déjà prévue pour 2023. Compte tenu de ce qui reste à adapter, il s’agira du dernier grand événement anime depuis sa création il y a près d’une décennie.

Le dernier épisode diffusé de Shingeki no Kyojinintitulé « L’aube de l’humanité »a culminé avec Éren transportant le grondement de la Terre jusqu’aux rives de Marley, où on s’attend à ce qu’il fasse des ravages sur tout ce qui croise son chemin. Pourtant ils restent debout Mikasa, Armin, Levi, Hange, Jean, Connie, Reiner, Annie, Gabi et Falco pour essayer de l’arrêter.

