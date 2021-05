« Shingeki no Kyojin »: signification de la fille et de l’arbre qui apparaissent dans les pages supplémentaires à la fin

Le dernier chapitre du manga de « Shingeki no Kyojin”Arrivé en avril, apportant avec lui une fin de division qui semble être à égalité avec la narration d’aujourd’hui. La conclusion de la série a suscité de nombreux débats parmi les fans, et tout, du sort d’Eren Jaeger à l’issue de la guerre entre Paradis et Marley, a suscité la controverse.

Comme vous vous en souvenez, Eren est devenu tout ce qu’il a jamais détesté: un titan qui effacerait l’humanité de Terre. Grâce aux pouvoirs de Fondateur de Titan, pourrait commencer « Le Rumble», Qui a conduit à la destruction du 80% de l’humanité avant d’être arrêté par l’une des alliances les plus incroyables de l’anime.

Les Guerriers Marley À côté de la Légion de reconnaissance ils ont commencé une contre-attaque qui s’est soldée par de nombreuses pertes, dont certains de leurs membres sont devenus des Titans. Pourtant, ils ont réussi à passer tous les tests qu’Eren et ma maison a finalement pu lui couper la tête, se terminant par Le Rumble et avec Eren en même temps.

Bien qu’à la fin ma maison doit enterrer l’amour de sa vie, les fans ont reçu un chapitre spécial de Hajime isayama où il clarifie certaines choses dans le manga officiel. En même temps, il aurait aussi laissé une porte ouverte avec une fille et un arbre mystérieux dont les fans de « Shingeki no Kyojin«Ils n’ont pas tardé à se reconnaître.

QUE SIGNIFIENT LA FILLE ET L’ARBRE QUI FIGURENT SUR LES PAGES SUPPLÉMENTAIRES DE «SHINGEKI NO KYOJIN»?

En fin de compte, Eren a dû mourir pour libérer Ymir et son peuple (Photo: Shueisha)

Les nouvelles pages du Chapitre 139 de « Shingeki no Kyojin« Développez l’histoire qui se produit après la mort de Eren Jaeger et la fin de la guerre entre Eldiens et la nation de Marley. Avec Eren libérant la puissance de Fondateur de Titan et éliminer quatre-vingts pour cent de la population mondiale. ma maison Il le tue, qui est obligé d’arrêter la personne qu’il a le plus aimée de toute sa vie.

Après le coup mortel, la nation de Marley il a déposé ses armées et forgé une trêve instable avec le « les démons du paradis», Mais il semble que même sans la puissance du Titans, la guerre est une chose à laquelle l’humanité ne peut tout simplement pas échapper et, tôt ou tard, les nations se battent à nouveau.

Dans les dernières pages supplémentaires du manga, tout semble indiquer que Mikasa meurt de vieillesse avec une famille créée (Photo: Shueisha)

Comme nous le voyons dans le futur, l’humanité s’est apparemment détruite une fois de plus et se montre à un fille seule errant dans les vestiges de la forêt et d’une civilisation détruite qui avait accès aux niveaux actuels de technologie tels que les missiles et les bombardiers furtifs prouvant à quel point la guerre est impitoyable.

La jeune femme, accompagnée d’un Golden retriever, se heurte à un ouverture dans un arbre, qui ressemble incroyablement au chemin qui Ymir avait pris et lui avait conféré le pouvoir de Fondation de Titan. Même si Hajime isayama n’a donné aucun indice qu’il reviendrait bientôt dans la franchise sombre, il est clair que l’opportunité d’explorer un nouveau côté sombre de ce monde a été laissée pour compte.

Cette fille et le fgolden retriever pourraient avoir une plus grande signification pour l’histoire de « Shingeki no Kyojin » (Photo: Shueisha)

Il est clair que les fans sont toujours sous le choc des événements originaux qui ont suivi. Eren jaeger. Armin, Mikasa et ses amis. Cependant, pour la plupart, ils ont estimé que le potentiel de la franchise est beaucoup plus grand, il ne serait donc pas intelligent d’avoir une fin fermée pour tout ce monde créé par Isayama.

De la même manière, il semble que l’auteur veuille représenter avec cette fille et cet arbre qu’il y a encore un espace pour continuer la franchise. Le monde est le même que lorsque le malédiction des titans, et son passage à travers le Terre cela ne leur a pas permis de tirer la leçon. Peut-être le Isayama rappelez-leur à nouveau à l’avenir la peur qu’ils ont dû traverser pour unir toute l’humanité dans un front uni.