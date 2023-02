Shingeki no Kyojin, saison finale : nouveau look officiel de la partie 3

Animé

Un nouveau regard sur les derniers épisodes de Shingeki no Kyojin est arrivé, mais pas avec une bande-annonce, mais avec des images promotionnelles. Ne le manquez pas!

© CarteSaison finale de Shingeki no Kyojin : nouveau look officiel de la partie 3.

De moins en moins jusqu’au retour de shingeki no kyojin! L’une des séries animées les plus populaires de ces dernières années est à la veille de la première de la partie 3 de sa dernière saison, qui sera diffusée la prochaine fois. 4 mars. Quelques semaines avant la sortie prévue, un nouveau look est arrivé avec des images promotionnelles qui ont été présentées dans les rues du Japon.

Après un temps sans rapports de la production, ils ont révélé le plan pour mettre fin au spectacle basé sur l’histoire créée par hajime isayama. D’après ce qui a été publié La partie 3 de la saison finale aura une division et arrivera également dans Partie 3.1 et dans la partie 3.2. Le premier sera un épisode spécial d’une duréemais on ne sait pas comment sera la prochaine étape et on parle déjà d’un film, mais ce n’est qu’une rumeur.

+Nouvelles photos de Shingeki no Kyojin, saison finale

Le titre de l’épisode qui clôturait la partie 2 de la dernière saison était « L’aube de l’humanité »qui présentait son synopsis captivant : « Ils l’ont vu ce jour-là. Ce dont ils ont parlé ce jour-là. Ce qu’ils ont choisi ce jour-là. C’était tout ce qu’il voulait ». Après être devenu le Titan fondateur pour démarrer le Earth Rumbler, Eren Jaeger se prépare à atteindre les rives de l’île de Marley, tandis que Mikasa, Armin et compagnie tentent de l’arrêter. Nous avons de nouvelles photos de ce qui se passe ensuite!

Les rues du Japon commencent déjà à palpiter ce qui sera le chapitre spécial d’une heure de l’anime avec une affiche géante contenant diverses images. On observe une grande partie des personnages dans des moments culminants au milieu du Rumbling, la marche des titans colossaux, des visages d’inquiétude avant l’arrivée de Marley et Lévi Ackermann Prêt pour l’action.

shingeki no kyojin reviendra le 4 mars et les fans auront la possibilité de regarder le long épisode via le service de streaming Crunchyroll, réservé aux membres Premium. À l’approche de la première, des nouvelles sont attendues sur ce qui sera la partie 3.2 de la dernière saison et l’officialisation de la façon dont la clôture de l’histoire sera adaptée.

