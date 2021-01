Shingeki no Kyojin: réactions au dernier épisode et vidéo de l’aperçu 4 × 07

‘Shingeki no Kyojin’ a eu son retour tant attendu le week-end précédent, après deux semaines sans émission en raison des vacances de l’équipe du Studio MAPPA, et nous a laissé un épisode plein de controverses en raison de diverses critiques des fans au réalisateur et au studio pour des inconvénients avec la musique et l’animation, poussant Teruyuki Omine à quitter les réseaux sociaux.

Malgré les commentaires négatifs, le chapitre a eu un excellent accueil sur IMDb avec une note de 9,9 / 10. C’était aussi très excitant et attendu par les fans, puisque finalement les retrouvailles entre Eren et Reiner ont eu lieu, comme le montre la scène post-crédits de l’épisode 5.

La semaine est passée et elle semble avoir été oubliée, puisque le nouveau chapitre 6 de la dernière saison de ‘Attack on Titan’ a connu de nombreux événements qui ont choqué les fans, qui ont utilisé les réseaux sociaux, plus précisément Twitter, pour transmettre leur sensations pour la première. Découvrez les réactions des fans!

Que s’est-il passé dans le dernier épisode? La déclaration de guerre par Willy Tybur, représentant de la famille Tybur qui a en sa possession le Titan Warhammer, et Eren Jaeger s’est transformé en Titan d’attaque et l’a dévoré vivant. Après que ces événements sanglants aient été déclenchés, le duel entre Eren contre Titan Hammer.

Les fans doivent attendre la prochaine fois Dimanche 24 janvier pour voir le septième volet de cette dernière saison, qui promet plusieurs similaires qui sont plébiscités par les téléspectateurs. Il peut être vu à travers la plate-forme Crunchyroll en Amérique latine, mais si vous êtes au Mexique, vous avez la possibilité de le voir en Funimation.

+ VIDEO de l’aperçu de l’épisode 7 de la saison 4, « Assault »: