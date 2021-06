« Shingeki no Kyojin »: quelle nouvelle apporte son univers alternatif qui a été révélé par son créateur Hajime Isayama

Le dernier volume de la populaire série de mangas « Shingeki no Kyojin» A été mis en vente au Japon le mercredi 9 juin, clôturant ainsi un cycle de plus de 11 ans de publications constantes. « L’attaque des Titans”, Créé par Hajime Isayama, dépeint son protagoniste Eren et ses compagnons guerriers combattant des géants mangeurs d’hommes pour la survie de l’humanité.

Le lancement de la Tome 34 est venu après le magazine Magazine Bessatsu Shônen publiera le manga final de « Shingeki no Kyojin« En avril, finissant l’œuvre de son auteur qui a duré 11 ans et 7 mois. Dès qu’il a ouvert une librairie dans le quartier de Shibuya de Tokyo À 10 heures du matin, de nombreuses personnes ont été vues en train de prendre des copies du dernier volume.

L’éditeur Kodansha dit que la série a été publiée dans 21 pays et régions. Plus que 100 millions d’exemplaires, y compris les versions électroniques, dans le monde entier. La série sera également transformée en un film d’action en direct dans Hollywood, et actuellement les fans attendent la deuxième partie du anime que l’histoire de Eren, soi-disant, le même que le manga.

Pourtant, ce qui ne devrait pas s’adapter, c’est la dernière page montrant le Tome 34 de « Shingeki no Kyojin”, Celui dont on n’avait pas parlé auparavant et qui montre un univers alternatif où Eren apparaît vivant. Peut-être Isayama préparer une suite avec le même protagoniste ? C’est ce que nous savons.

TOUT SUR L’UNIVERS ALTERNATIF DE « SHINGEKI NO KYOJIN » QUI A RÉVÉLÉ ISAYAMA

C’est ce que l’on sait de l’univers parallèle qu’Isayama a montré dans un dessin animé (Photo : Crunchyroll)

Kodansha a révélé les détails de la sortie du dernier volume de la manche de « L’attaque des Titans», Tome 34, le 9 juin 2021, Au Japon. Le volume comprenait huit pages supplémentaires et deux éditions limitées différentes, chacune avec un livret spécial contenant un nom différent montrant quelques ébauches de Isayama de son œuvre originale.

Cependant, le Tome 34 comprenait également un numéro du 9 juin du Asahi Shimbun, un journal local de Japon. le Asahi Shimbun est l’un des quatre plus grands journaux au Japon qui a été fondé en 1879, étant également l’un des plus anciens journaux de Japon Oui Asie.

Eren savait que Mikasa devrait le tuer et a finalement accepté sa mort (Photo: Kodansha)

Pourquoi l’avoir inclus ? Parce que Hajime isayama a dessiné une vignette supplémentaire qui ne fait pas partie de l’histoire canonique, mais présente une histoire curieuse avec son protagoniste. Asahi Shimbun inclus une annonce spéciale préparée par Isayama. L’annonce est une histoire de blague mettant en vedette Eren en tant que protagoniste d’un Isekai, téléporté au Japon moderne.

Bien qu’il ne soit pas traduit dans d’autres langues, le dessin animé montre comment Eren apparaît soudainement au milieu d’un trottoir, confus et montrant à quel point les autres passants sont également surpris de ce qui se passe. Apparemment, une sorte de monstre attaque quelqu’un, mais Eren Il se transforme en Titan Et sauve la journée

Eren est le protagoniste d’un nouvel Isekai, mais ce n’est pas une suite et juste une blague de Haijme Isayama (Photo : Asahi Shimbun)

UNE Isekai est un sous-genre de fantasy relativement populaire, un concept dans lequel un protagoniste du monde réel voyager dans un monde plus fantastique. À l’origine des romans légers, il y a eu une douzaine de variantes d’adaptation de manga, devenant finalement des séries animées largement acceptées par les fans d’anime du monde entier.

Maintenant, la vignette supplémentaire de Isayama suggère qu’Eren est maintenant le protagoniste d’un Isekai, en passant de son « Monde réel« A notre monde, qui deviendrait le sien »monde fantastique”. Comme prévu, ce n’est pas une suite, loin de là, c’est juste une blague pour virer son personnage une bonne fois pour toutes.