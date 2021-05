« Shingeki no Kyojin »: quel est vraiment le but des Jaegerists dans « Attack on Titan »

Le monde violent de « Shingeki no Kyojin«Beaucoup de choses ont changé depuis qu’un jeune Eren Jaeger a vu pour la première fois sa mère se faire manger par un énorme titan, qui s’est révélé plus tard être l’ex-épouse de son père, Dina Fritz. La série épique d’anime et de manga de Hajime isayama s’est terminé en mars 2021 avec le dernier chapitre du manga, mettant fin à l’histoire après plus de 11 ans.

Comme vous vous en souvenez, la franchise a commencé dans un monde des titans mangeurs d’hommes Ce qui, à vrai dire, n’a pas beaucoup de sens, les derniers humains restant campés derrière trois énormes murs circulaires. Cependant, lorsque le saison 4 de « L’attaque des Titans”, La vérité est révélée.

Les murs de l’humanité se trouvent dans le Île Paradis et les habitants appartiennent à une race appelée Eldiens, qui ont le potentiel de se transformer en Titans. Sont pris dans Paradis par la force dominante de Marley De l’autre côté de l’océan, tu as fait la guerre Le jour ça fait longtemps.

Dans la quatrième et dernière saison de « Shingeki no Kyojin« , la lutte contre Marley commence quand Eren lance une invasion surprise, tuant des soldats et des civils sans discrimination. Malheureusement, cela l’a conduit à être emprisonné, mais un groupe civil s’est levé pour exiger la libération de Eren et ils se sont appelés les Jaegeristas. Qui est ce groupe et quel est son objectif?

LE VÉRITABLE OBJECTIF DES JAEGERISTES DANS «SHINGEKI NO KYOJIN»

Les Jaegerists recherchent Eren Jaeger et Zeke pour se réunir pour utiliser le pouvoir du Titan fondateur (Photo: Crunchyroll)

Pour tout ce qui s’est passé dans le passé, les gens du Île Paradis maintenant il comprend que ce sont les Eldiens. Ce groupe a fui vers le Île Paradis quand le roi Fritz dissout l’ancien Empire eldien par culpabilité et pour libérer le monde de sa tyrannie basée sur les Titans. La famille de Fritz utilisé la puissance de Fondateur de Titan modifier les souvenirs de chacun et leur faire croire qu’ils étaient seuls contre le Titans, une illusion qui a coloré les trois premières saisons de «L’attaque des Titans».

Cependant, le Titans Ils ne sont pas les vrais ennemis, mais des amis, car ils sont tous Eldiens, les compatriotes des habitants de Île Paradis. le Empire Marley il utilisait sa malheureuse minorité Eldiana comme armes de Titan contre ses compagnons Eldiens sur l’île, et cette révélation a choqué et indigné les compatriotes de Eren. Les habitants de la ville fortifiée sont fiers et têtus, et ils ont tourné leur fureur sur les Titans vers le véritable ennemi: Marley.

Les gens de la Île Paradis, Eren Jaeger en particulier, il est farouchement nationaliste, avec sa colère dirigée contre Marley et le désir de ressusciter l’ancien Empire eldien, bien que ce ne soit pas une opinion universelle parmi tous Eldiens. Même comme ça, Eren est devenu un symbole patriotique de la vengeance de Le jour, surtout maintenant qu’il a le pouvoir de trois Titans, considéré comme le plus fort des neuf.

Eren veut profiter de l’influence des Jaegeristes pour utiliser le pouvoir du Titan fondateur (Photo: Crunchyroll)

Les Titans sont exclusifs à Eldiens, et si Eren continue d’accumuler les pouvoirs de Titan Comme les armes nucléaires, il peut réussir là où les troupes conventionnelles pourraient échouer. Oui ok Marley a des navires de guerre avancés, des avions et des mitrailleuses de son côté, seul le Titans ils peuvent riposter et espérer gagner. Cependant, le gouvernement de Paradis il hésite à utiliser ce pouvoir, même s’il y a accès.

Ensuite, Eren a pris les choses en main pour lancer cette contre-offensive patriotique, incitant de nombreuses personnes, telles que Floch, afflué à sa bannière et à celle de Zeke Yeager. En ce moment, les gens de Paradis il se scinde en deux camps. Un camp, qui comprend ma maison Oui Armin, cède à Pixis et la direction militaire bureaucratique des autres officiers.

Après tout, ces dirigeants ont aidé le Eldiens pour survivre à l’attaque des titans et tous ont gagné vos rangs. Se rebeller maintenant causera le chaos, ou du moins ma maison Oui Armin ils le pensent. Le plan de Zeke c’est imprudent et terrifiant à leurs yeux, et ce n’est pas parce que ce pouvoir existe qu’il doit être utilisé à tout moment. Cela pourrait causer plus de panique que d’ordre à l’avenir.

Floch a été l’un des plus influencés par les actions d’Eren (Photo: Crunchyroll)

D’autres Eldiens sont impatients et frustrés, aspirant à mettre fin au cruel Empire. Marley et montrez ce qu’ils peuvent faire. Oui Pixis et les autres officiers sont retardés par précaution, alors un vrai leader doit prendre sa place: des leaders qui obtiennent des résultats rapides avec de l’action et du pouvoir comme Eren Oui Zeke. Les deux frères sont des symboles patriotiques de la force de Le jour En raison de leurs idées radicales et de leurs pouvoirs de Titan, prêts à utiliser le rugissement sinistre pour terroriser le monde.

Cela a inspiré Floch et d’autres pour se rallier Eren. De plus, lorsque l’armée de Pixis arrêté Eren par peur, cela aliénait davantage le Jaegerists de l’autorité établie de l’île. Les adeptes de Eren a pris la décision radicale de bombarder un bâtiment gouvernemental pour assassiner le Premier ministre Zachary, avec quelques autres officiers.

Votre véritable objectif, par-dessus tout, est de faire Eren Oui Zeke être trouvé. Ils savent que le pouvoir de Fondateur de Titan Il ne peut être utilisé que par une personne de sang royal, donc l’union des frères doit être faite pour pouvoir l’utiliser. Cependant, cet objectif est très aveugle, car personne ne s’attendrait à ce que les deux, d’une manière différente, cherchent la voie du génocide ou du suicide pour leur peuple avec ce pouvoir.